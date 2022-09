Holky by měly vědět, že jsou silnější než my, říká Marek Brodský

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Malíř veselých krchovů, muzikant a textař Marek Brodský se navzdory předsevzetí po letech vrací zpět na hudební pódia. Je to už patnáct let, co opouštěl Nahoru po schodišti dolů band, kapelu, kterou kdysi zakládal. Proč se nyní k hudbě vrací?