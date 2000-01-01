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Posedlost štíhlostí vládne Hollywoodu desítky let a slavné tváře kvůli ní podstupují neuvěřitelné extrémy. Historie pamatuje i vyloženě bizarní nápady jako tasemnicovou dietu, octové kúry, dětské přesnídávky nebo dietu spící krasavice, při které ženy raději braly sedativa, aby hlad jednoduše zaspaly. Podívejte se, jaké metody zkoušely známé tváře.
Autor: @ Skims
Vše odstartovala v šedesátých letech britská modelka Twiggy, která svým chlapeckým vzhledem nastolila kult extrémní hubenosti, na což modelky v zákulisí reagovaly polykáním vaty namočené v džusu, aby oklamaly žaludek.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Elizabeth Taylorová střídavě přibírala a hubla s drastickou Scarsdaleskou dietou založenou na extrémním škrtání kalorií a přísném příjmu bílkovin.
Autor: Tiffany & Co.
Herečka Joan Collinsová vsadila na celoživotní nízkokalorické odpírání jídla.
Autor: © ABC
Zpěvačka Cher držela tvrdou disciplínu bez sacharidů a zažila éru, kdy Hollywood masově polykal nebezpečné amfetaminy, které tehdy lékaři celebritám běžně předepisovali na potlačení chuti k jídlu a bleskové spalování.
Autor: ČTK
Herečka Jane Fondová zase spustila fitness revoluci s nízkotučnou stravou, ačkoli později otevřeně přiznala boj s poruchami příjmu potravy.
Autor: Reuters
Herečka Demi Moore mučila své tělo obsesivním cvičením, syrovou raw stravou a očistnými kúrami.
Autor: Profimedia.cz
V kurzu byla také tehdejší ambasadorka programu Weight Watchers Sarah Fergusonová, vévodkyně z Yorku.
Autor: Profimedia.cz
Televizní osobnost Nicole Richie plnila stránky novin kvůli extrémní ztrátě váhy.
Autor: Profimedia.cz
Módní návrhářka i zpěvačka Victoria Beckhamová už čtvrt století jí v podstatě to samé.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jennifer Anistonová proslavila Zónovou dietu, která striktně hlídá přesný poměr bílkovin, tuků a sacharidů v každém jídle.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Gwyneth Paltrowová zase upřednostňuje makrobiotiku a přísné detoxy.
Autor: Goop.com
Extrémy pokračovaly i po roce 2000, kdy zpěvačka Beyoncé kvůli filmu Dreamgirls pila jen javorový sirup s citronem a kajenským pepřem.
Autor: archiv Coty
Zpěvačka a herečka Jennifer Lopezová propagovala vysokobílkovinnou stravu s tvrdým fitness režimem.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Renée Zellwegerová po natáčení Bridget Jonesové shazovala kila pomocí ledových kostek.
Autor: koláž iDNES.cz
Zpěvačka Lady Gaga šokovala alkoholovou dietou, při které pila whisky a tvrdě dřela v posilovně.
Autor: Profimedia.cz
V posledních letech diktuje trendy klan Kardashianek, kdy televizní hvězda Kim Kardashianová držela Atkinsovu dietu postavenou na drastickém omezení sacharidů a vysokém příjmu tuků.
Autor: Profimedia.cz
Nejstarší ze sester Kourtney Kardashianová vyznává bezlepkové a detoxikační přístupy.
Autor: Instagram @kourtneykardash
Zpěvačka Adele uhranula svět proměnou spojenou se Sirtfood dietou, která povoluje jen potraviny aktivující takzvané geny štíhlosti, jako je kadeřávek, rukola či borůvky.
Autor: Koláž iDNES.cz
Herečka Rebel Wilsonová zhubla díky programu Mayr Method zaměřenému na pomalé žvýkání stravy.
Autor: koláž iDNES.cz
Zpěvačka i televizní osobnost Kelly Osbourne po nízkosacharidové stravě podstoupila bariatrickou operaci žaludku.
Autor: koláž iDNES.cz
Dnes celebrity v čele s televizní moderátorkou Sharon Osbourne (na snímku s dcerou Kelly) už diety v podstatě neřeší a otevřeně přiznávají, že za jejich štíhlou postavou stojí léky na hubnutí jako je Ozempic nebo Mounjaro.
Autor: Reuters
Také komička Amy Schumerová přiznala hubnutí za pomocí léků. Všechny tyto ženy se staly tvářemi nekončícího boje s váhou, který ovlivnil miliony fanynek po celém světě.
Autor: Instagram / Amy Schumer
V sedmdesátých letech ženy jedly grapefruit před každým jídlem, zkoušely vajíčkovou, tvarohovou, biftekovou nebo Stillmanovu proteinovou dietu postavenou téměř výhradně na libovém mase a vejcích. Osmdesátá léta přinesla Beverlyhillskou ovocnou dietu, dělenou stravu, rýžové a bramborové plány nebo ananasové a tukožroutské polévky.
Autor: Canva
Devadesátá léta patřila počítání krevních skupin, bodovému systému Weight Watchers a zmíněnému Atkinsovi. Po roce 2000 nastoupil přísný Dukan, který ordinoval čisté bílkoviny v několika fázích, South Beach zaměřená na vyřazení rychlých sacharidů, šťávové detoxy a přerušované půsty jako 16:8 nebo OMAD, kdy lidé jedí jen jednou denně.
Autor: Canva
Kolem roku 2020 ale internet znovu objevil kalorický deficit. Odborníci přitom upozorňují, že tělo nehubne kvůli grapefruitu, keto stravě nebo půstu, ale vždy pouze díky tomu, že přijme méně energie, než vydá.
Autor: Canva
Pohled na uplynulých padesát let ale ukazuje, že většina zázračných metod představuje jen nový marketingový obal pro několik stále stejných principů. Moderní léky jako Wegovy, Mounjaro nebo Zepbound sice dnes fungují na bázi hormonů sytosti, ale v konečném důsledku dělají přesně to samé – vypínají hlad, snižují příjem jídla a po padesáti letech pokusů jen technologicky napodobují nejstarší princip hubnutí na světě.
Autor: Profimedia.cz