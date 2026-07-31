Od vaty v džusu po Ozempic. 50 let hollywoodské posedlosti dietami a linií

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Konec manželství? Herec Štěpán Benoni ukázal fotky z výletu s mladší kolegyní
Herec Štěpán Benoni (41) se pochlubil společnými fotografiemi z výletu s hereckou kolegyní Michaelou Petřekovou (28). Snímky na Instagramu okamžitě rozvířily spekulace o možné romanci. Ani jeden z...
Po vile v Itálii další luxusní sídlo. Rolins a Nedvěd staví dům i v pražské Šárce
Jen co s Pavlem Nedvědem (53) téměř dokončili vysněnou vilu u italského jezera Lago Maggiore, pochlubila se Dara Rolins (53) dalším stavebním projektem. Na sociálních sítích ukázala, jak pokračuje...
Orlando Bloom už lásku netají. Se švýcarskou modelkou tráví dovolenou v Itálii
Orlando Bloom (49) už se od rozchodu se zpěvačkou Katy Perry (41) posunul dál. Ona randí s kanadským expremiérem, on se švýcarskou modelkou. Herec zářil štěstím na dovolené v Itálii, kam vyrazil s...
Saskia Burešová slaví 80 let. Kdo byli muži jejího života a jaké je její skutečné jméno
Televizní hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová patří už desítky let k nejznámějším tvářím České televize. Přestože je na obrazovkách nepřehlédnutelná už od 60. let, svůj soukromý život si vždy...
Dvacetiletá dcera Toma Cruise se vzdala otcova příjmení, tátu neviděla od dětství
Dvacetiletá Suri, dcera hollywoodských herců Toma Cruise (64) a Katie Holmesové (47), už podle veřejných záznamů nepoužívá otcovo příjmení. Ve voličských registrech v americké Pensylvánii vystupuje...
Cholerik, hodinář a nezapomenutelný herec. Jan Teplý by oslavil 95. narozeniny
Všechno si musel vydobýt sám. Vydřít. Vyvzdorovat na osudu. Prošlapat trnitými cestami. Přesto neuhnul. Nekompromisní přístup k životu tříbil jeho charakter a promítl se také do jeho herectví.
První velké slzy Justýny Drábkové. Dceru Jany Bernáškové nevzali na DAMU
Na své maturitní vysvědčení může být pyšná, na vysokou školu se však nedostala. Justýna Drábková to obrečela. Ale dnes vnímá svůj neúspěch jako dobrou životní zkušenost. A kdo ví, třeba se bude na...
Jejich rodiče byli manželé. Kaia je celá maminka, Homer se moc nepotatil
Syn herce Richarda Gerea Homer (26) a dcera modelky Cindy Crawfordové Kaia Gerberová (24) dostali roli v hororovém seriálu Střepy. Společná práce vedla k přátelství a oba uvádějí, že jsou si blízcí....
Matky by neměly pochovávat své děti, říká Kamila Magálová po rodinné tragédii
Před necelými dvěma lety slovenská herečka Kamila Magálová (75) přišla o syna. Martin Magál (†49) měl v Itálii nehodu při koňském pólu. I když ho okamžitě převezli do nemocnice, zraněním podlehl....
Ben Affleck vyhrál v Milionáři milion dolarů. Pomohla představa Donalda Trumpa
Ben Affleck (53) uspěl v americké verzi soutěže Chcete být milionářem? Společně se soutěžícím Jamiem Dingem vyhráli milion dolarů, v přepočtu zhruba 21,3 milionu korun. Ke správné odpovědi ho navedla...
Bendová propagovala krémy, pak se osypala. Přišla o práci a varuje fanoušky
Alice Bendová (52) na sociálních sítích doporučovala opalovací sadu. Když ovšem dostala alergickou reakci, své sledující varovala, aby radši pozorně sledovali složení krémů. Ona skončila u kožního...
Česko zná všechny dokonalé páry. Ve finále seznamky se rozhodlo o milionech
Finále seznamovací reality show Are You The One? Česko skončilo. Po týdnech společného soužití, seznamování i překonávání vlastní komfortní zóny přišel okamžik pravdy. Přestože se soutěžícím na...
Dana Morávková oslavila narozeniny ve městě, které miluje skoro jako Prahu
Herečka Dana Morávková oslavila ve středu 29. července své pětapadesáté narozeniny. Výjimečný den strávila ve svém oblíbeném New Yorku. O radost z narozenin se podělila také se svými fanoušky na...
Od vaty v džusu po Ozempic. 50 let hollywoodské posedlosti dietami a linií
Posedlost štíhlostí vládne Hollywoodu desítky let a slavné tváře kvůli ní podstupují neuvěřitelné extrémy. Historie pamatuje i vyloženě bizarní nápady jako tasemnicovou dietu, octové kúry, dětské...
Přiotrávená Natálie Grossová se spravedlnosti nedočká. Policie mlčí
Shodila pár kilo a působí ještě mladší, než ve skutečnosti je. „Strašně dlouho jsem se nevážila, tak ani nevím, kolik jsem zhubla,“ říká třiadvacetiletá Natálie Grossová. „Ale je pravda, že se snažím...
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O MasterChefovi jsem ani netušil. Hvězdný pár Vacula a Besky o seznámení i snech
Sluší jim to spolu. Internetová hvězda v gastronomii Veronika „Besky“ Beskydiarová a herec Adam Vacula, který je čím dál víc vidět. Za jejich úspěchem není jenom náhoda a štěstí. Nebáli se zariskovat...
Moderátorka Tereza Tobiášová se ve 43 letech stala trojnásobnou maminkou
Moderátorka Tereza Tobiášová (43) a herec Václav Liška (45) se radují z narození dcery. Holčička dostala jména Josefína Anna a na svět přišla přirozeným porodem do vody v porodnici Nemocnice Na...