Rakovina, předávkování i dobrovolný důchod. Jak dopadly Hvězdy hříšného tance?

Část 1/4

Jennifer Greyová - Frances Baby Housemanová

Hlavní postavu mladé dívky, která se na dovolené s rodiči zamiluje do učitele tance, hrála tehdy sedmadvacetiletá Jennifer Greyová (64). V konkurzu na roli porazila hvězdy jako Sharon Stoneovou nebo Sarah Jessicu Parkerovou.

Svou nadějnou kariéru ale pokazila operací nosu, po níž nebyla k poznání. „Na operační sál jsem vešla jako celebrita a odešla jako neznámý člověk. Vždy budu ta kdysi známá herečka, kterou nikdo nepoznává kvůli úpravě nosu,“ postěžovala si po letech.

Jennifer Greyová a Patrick Swayze ve filmu Hříšný tanec (1987)

Po nešťastném rozhodnutí dostávala spíš menší role. Objevila se v seriálech Přátelé nebo Chirurgové a v americké verzi pořadu StarDance, kterou v roce 2010 vyhrála.

V roce 2021 se po dvaceti letech rozvedla s manželem, s nímž má dvacetiletou dceru Stellu.

Patrick Swayze - Johnny Castle

Hlavní mužskou postavu tanečníka Johnnyho si zahrál Patrick Swayze (†57), který se díky ní stal idolem dívčích srdcí a získal další velké role ve filmových hitech jako Duch, Bod zlomu nebo Donnie Darko.

Patrick Swayze (2009)

Úmrtí jeho otce ale vedlo k depresi a alkoholové závislosti, s níž dlouhá léta bojoval. Oporou mu po celou dobu byla manželka Lisa Niemi, s níž žil 34 let až do své smrti v roce 2009. Swayze zemřel na rakovinu slinivky ve věku 57 let.