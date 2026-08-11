Třetí řada Zrádců se natáčela stejně jako předchozí série na hradě Křivoklát. Natáčení probíhalo na jaře letošního roku a areál byl kvůli němu přes měsíc uzavřen veřejnosti. Zrádci se tak vrátí do kulis, které jsou s českou verzí soutěže spojené od jejího začátku.
V hlavní roli bude opět hradní pán v podání Vojty Kotka. Aby fanoušky naladil a zkrátil jim čekání do začátku září, zveřejnil z natáčení několik fotografií.
|
Prima představila podzimní program. Vrací se Zrádci, Ano, šéfe! i krimi Pod hladinou
„Přátelé, letos to bylo tak nabitý, že jsme ani společnou fotku nestihli. Snad vám těchto pár sneak peaků z akce bude stačit,“ napsal k nim.
Především úvodní fotka s oprátkami nahání hrůzu. Čeká snad na soutěžící? Bude takto probíhat nějaké vyřazování? Nebo jsou součástí příběhu z tajemného pozadí hradního pána?
Třetí řada začne rovnou hrou
Co se zatím o Zrádcích 3 ví? Tvůrci se nechali slyšet, že se výrazně změní tempo pořadu. „Já jsem strašně rád, že se dá říct, že tahle série je zase něčím úplně jiná. Má svoje veliké propady, veliké vzestupy a je prostě zase boží,“ raduje se Vojta Kotek.
Třetí série už nebude začínat dlouhým představováním jednotlivých hráčů. Diváci se mají prakticky okamžitě ocitnout přímo ve hře. „Už úvod do série je úplně jiný, vyměnili jsme scénu z usměvavého nádraží a z vlaku a udělali jsme si vlastní úvod do série, který myslím, že tu hru rozehraje velmi rychle. Už v prvních minutách jde do tuhýho,“ prozradil režisér Markus Krug.
Dříve zabrala seznamovací část jeden a půl dílu reality show. Tentokrát bude muset každý hráč obhájit své místo ve Zrádcích hned na samém začátku. Výraznější roli mají dostat také mise: „Jsou výpravnější, velkolepější a mají větší přesah do hry,“ tvrdí režisér.
Princip soutěže přitom zůstává stejný. Věrní se snaží mezi sebou odhalit zrádce, zatímco ti každou noc tajně rozhodují o vyřazení jednoho ze soupeřů. Přes den soutěžící plní mise a večer u kulatého stolu hlasují o tom, koho pošlou do vyhnanství.
Větší prostor dostane i Kotek
Proměnou projde také postava hradního pána v podání Vojtěcha Kotka. Už v předchozích dvou řadách nevystupoval jen jako klasický moderátor, ale vytvořil si vlastní stylizovanou postavu spojenou s prostředím Křivoklátu. Ve třetí řadě dostane hradní pán vlastní příběh a stane se ještě výraznější součástí světa Zrádců.
„Pohráli jsme si s linkou hradního pána, který měl v minulých sériích své filmové scény, ale tentokrát má příběh hradního pána svůj začátek, prostředek a konec. Je to filmové a dramatické,“ dodal Krug.
Zrádci 2026 budou v září
Prima už dříve potvrdila, že třetí řadu uvede v roce 2026. Přesné datum premiéry zatím zveřejněno nebylo. Předchozí dvě série nicméně startovaly na začátku září.
|
Zrádci 3 zveřejnili trailer, Vojta Kotek je k nepoznání. Kdy se začne vysílat?
Kdo bude ve Zrádcích 3?
„Hráči jsou individualisti. Každý hraje hru sám za sebe, něco takového jsme si přáli. Rozehrávaji hru, kterou jsme ještě v prvních dvou sériích neviděli,“ řekl Krug.
Oficiální seznam soutěžících třetí řady zatím televize Prima nezveřejnila. O možných jménech se ale už spekuluje a sázková kancelář Fortuna vypsala kurzy na to, které známé osobnosti by se ve hře mohly objevit.
Mezi favority patří moderátorka Lucie Bechynková, šéfkuchař Přemek Forejt nebo herec a hudebník Ondřej Brzobohatý. V nabídce jsou také Petra Nesvačilová, Marek Ztracený, Richard Krajčo či Ester Ledecká. Mezi méně pravděpodobnými jmény figurují například Robert Šlachta, Pavel Novotný nebo bývalý prezident Miloš Zeman.