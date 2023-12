Horst byl pohodář. O jeho úmrtí i pohřbu jsem věděl, říká Fuchsův dvorní dabér

„Já o jeho úmrtí věděl. Byl jsem zván na pohřeb, ale protože jsme hráli v létě na Biskupském dvoře, tak jsem nemohl,“ prozradil Junák, který se s Horstem Fuchsem pravidelně setkával během 12 let, kdy se v Česku vysílal jeho teleshopping.

„Když jsem to začal dělat, on tam chodil a hlídal to. Hlídal výraz, až mi řekl, že už mám jeho důvěru,“ řekl český herec.

„Nejdřív se to dabovalo v Brně. Obeslali mě, že hledají hlas, šel jsem na konkurz a vybrali mě. Režisér byl Švýcar, ale výborně ovládal řeči východního bloku. Ten pak přestal být spokojen a přenesl to natáčení do Vídně. Tam jsem jezdil do centrály WS a Horst tam měl svou kancelář,“ vzpomíná Junák

„Vždycky mě srdečně zdravil a ptal se, jak se mám, ale já neuměl německy, tak jsem jen zdvořile přitakával. A když byl v Brně, vždycky bydlel v Holiday Inn, tak tam jsme se s ním asi pětkrát setkal,“ popisuje herec, o němž někteří kolegové říkají, že povznesl Horsta Fuchse podobně jako František Filipovský pozvedl Louise de Funèse.

Ačkoli během své kariéry daboval takové hollywoodské hvězdy jako je Sean Connery nebo Gene Hackman, hodně Čechů si ho spojuje právě s Fuchsem. Nijak ho to ovšem neuráží. „On mě ničím neurážel. Nebyly to reklamy na kondomy, které bych nikdy nedělal. Byly to věci denní potřeby,“ vysvětluje. A sám Fuchs byl pro tu práci podle něj jako stvořený.

„Horst Fuchs byl nesmírně zábavný člověk, jednoznačně zrozený pro reklamu. Měl neuvěřitelnou kadenci řeči. Nebyl vůbec konfliktní. Byl to velmi pohodový člověk,“ vzpomíná.

Jediné spory, které s ním vedl, pramenily z rozdílu mezi češtinou a němčinou. „Němčina je totiž hrozně direktivní. Rozkazuje. Řekne – otevři, nalij. Ale v češtině říkáte – otevřeme, potom nalijeme… a prostě na to potřebujeme víc času. Takže jsem mu pořád říkal, jestli by to nemohl natáhnout a on mi vysvětloval, že se platí za vysílací čas, takže to nemůže mít ani minutu navíc.“

Od skončení Fuchsova teleshoppingu v Česku se už nesetkali. „Za ta léta to koupili různé produkce. On se orientoval na Bulharsko, protože tam to bylo levnější a s tím už nebyl režisér spokojen, takže od té doby už jsme se nepotkali,“ říká herec, který aktuálně žádné hvězdě filmové ani televizní dvorního dabéra nedělá.

„Dabuji seriály jako Big Ben apod. A nedávno jsem daboval Morgana Freemana. Ale někoho, jako má Pavel Rímský Stalloneho, nemám,“ dodává.