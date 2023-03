Unavené štěstí Horsta Buchholze. Hvězda Sedmi statečných nevyužila svůj potenciál

Měla to být hezká propagační fotografie. Při natáčení westernu Sedm statečných (1960) se všichni představitelé hlavních rolí posadili vedle sebe na skládací židličky opatřené na opěradlech jejich jmény a otočili se do objektivu. Mezi Yulem Brynnerem a Charlesem Bronsonem trůnil mladík z Evropy, pro něhož to byla první hollywoodská zkušenost. Ale na americké poměry měl až příliš nezvyklé jméno, takže nepózoval se jmenovkou Horst Buchholz, nýbrž Bucholtz. V tu chvíli nad tím nejspíš jen mávl rukou. Stejně nešlo o jeho rodné jméno.

Ve stejné době měl Horst hrát Vinnetoua ve filmu Poklad na Stříbrném jezeře (1962), ale nechtělo se mu kvůli postavě náčelníka Apačů vracet ze zámoří.