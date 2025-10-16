Julie Eva Horáčková, 14 let
Ačkoliv jí herectví nikdo z rodičů nerozmlouval, sama ani neuvažovala, že by se hlásila na konzervatoř. „Radši bych si ještě rozšířila všeobecnější vzdělání, i v dějinách, v přírodovědě,“ vysvětluje. Nabízí se otázka, nakolik to tedy s hraním myslí vážně. „Mě herectví baví, hodně, ale v dospělosti bych chtěla asi hlavně režírovat,“ uvažuje. „Ráda bych to kombinovala podobně třeba jako pan Menzel, kdy bych hlavně režírovala a vedle toho se občas objevila ve filmu – ať svém, nebo ve filmech někoho z mých přátel.“
