Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Honza Dědek o odchodu z Primy: někteří hosté najednou neměli čas

Tereza Hrabinová
  5:30
Moderátor Honza Dědek promluvil o odchodu talkshow 7 pádů Honzy Dědka z Primy, reakcích pozvaných hostů i otcovství.

Moderátor Honza Dědek promluvil o odchodu talkshow 7 pádů Honzy Dědka z Primy, reakcích pozvaných hostů i otcovství. | foto: iDNES.tv

Moderátor Honza Dědek promluvil o odchodu talkshow 7 pádů Honzy Dědka z Primy, reakcích pozvaných hostů i otcovství.
Moderátor Honza Dědek promluvil o odchodu talkshow 7 pádů Honzy Dědka z Primy, reakcích pozvaných hostů i otcovství.
Moderátor Honza Dědek promluvil o odchodu talkshow 7 pádů Honzy Dědka z Primy, reakcích pozvaných hostů i otcovství.
Moderátor Honza Dědek promluvil o odchodu talkshow 7 pádů Honzy Dědka z Primy, reakcích pozvaných hostů i otcovství.
29 fotografií
Sotva ho napadlo, že se svou oblíbenou a sledovanou show 7 pádů to na televizi Prima dotáhne do důchodu, dostal padáka. Když moderátor Honza Dědek přesunul svůj pořad na internet, někteří hosté najednou ztratili zájem. Přesto tvrdí, že ho restart nakopl a rozvázání spolupráce s velkou komerční televizí nakonec hodnotí pozitivně. Co mu skutečně vadí, jsou otázky na jeho otcovství.

Po šesti letech skončilo vysílání pořadu 7 pádů Honzy Dědka na Primě. Pořad od září pokračuje na Televizi Seznam a místo Švandova divadla se natáčí v pražském divadle Metro. Patnáctiletou historii své talkshow tak nyní otevírá v novém televizním i divadelním prostředí.

Změna podle moderátora ukázala, jak rozdílně hosté vnímají pozvání. „Bylo třeba zvláštní pozorovat, kolik hostů najednou ‚nemělo čas‘ přijít ve chvíli, kdy se dozvěděli, že už nebudeme na velké komerční televizi. Někteří lidi mě najednou začali ignorovat,“ řekl Dědek v rozhovoru pro Metro.

Dědkův pořad 7 pádů se vrátí na televizní obrazovky. Moderátor láká do „pokojíčku“

Monika Absolonová dodržela slovo

Zažil ale i opačnou reakci. Když zavolal Monice Absolonové, aby jí oznámil, že její domluvené vystoupení už nebude v původní televizi, zpěvačka mu podle jeho slov řekla, že to neřeší. Účast totiž slíbila jemu, nikoli televizní stanici.

Po letech na Primě si prý uměl představit, že tam s pořadem zůstane až do důchodu. Odchod ho přiměl začít znovu, zpětně však změnu hodnotí pozitivně. „Mě ten pracovní restart vlastně strašně nakopl,“ uvedl.

Proměnilo se i prostředí, v němž s hosty mluví. Novou scénu v divadle Metro popisuje jako útulnější a komornější. Menší prostor ale znamená, že v pořadu nemohou vystupovat velké kapely tak jako dříve.

O tom, kdo usedne naproti němu, chce i nadále rozhodovat on sám. „Když o tom nejsem přesvědčený já, nepřesvědčím o tom ani diváky,“ popsal výběr hostů.

Dřív, když chtěly děti k tátovi, bolelo to, přiznala Monika Absolonová

Některé otázky na rodičovství jsou za hranou

Pracovní změny Dědek prožívá v době, kdy se stal poprvé otcem. V rozhovoru mluvil o radosti z dítěte i o tom, že s rodinou přichází větší odpovědnost za její zabezpečení. Reagoval také na poznámky lidí, kteří komentují, že se otcem stal až po padesátce.

„Tohle nebylo plánované a nebylo to tak, že bych si řekl, že si počkám do padesáti, protože si chci udělat kariéru,“ vysvětlil. Ptát se lidí, proč ještě nemají děti nebo proč je měli pozdě, považuje za příliš osobní.

„Přijde mi zvláštní, že jsme se naučili nepoužívat body shaming a neříkat někomu, že je tlustý, ale pořád se úplně bez problémů ptáme: Ty nemáš děti? A proč nemáš děti? Kolikáté to je? V určitém věku přece musíš mít dvě až tři děti. A když je nemáš, je s tebou něco divně. Přitom nikdo neví, co za tím je,“ dodal Dědek.

Helena Houdová nás provedla durianovým iniciačním obřadem, řekl Honza Dědek

Patnáct let pracuje na knize o českých písních

Ačkoli ho diváci znají především jako moderátora, Dědek se stále cítí být hudebním novinářem. Už patnáct let připravuje několikasvazkový soubor Příběhy českých písní, který má mapovat známé skladby od roku 1960 po současnost.

„To je moje skutečné životní dílo,“ řekl. Kniha má přiblížit okolnosti vzniku písní spojených například se Semaforem, Karlem Gottem, Martou Kubišovou nebo současnými interprety. Vyjít by podle Dědka měla na podzim příštího roku. Právě teď řeší mimo jiné autorská práva k historickým fotografiím.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jan Nedvěd slaví 80. Pavlínku poznal, když jí bylo sedmnáct let, stále se milují

Jan Nedvěd a Pavlínka (křest CD Pátá, Praha, vinárna U Pavouka, 5. října 2006)

Písničkář Jan Nedvěd slaví ve čtvrtek 24. září své 80. narozeniny. Výraznou kapitolou jeho života je vztah s Pavlínou Jiráskovou, která je o 37 let mladší. Dvojice se dala dohromady na začátku...

Od Christové přes Kuchařovou až po Osako a Piskovou. Jak dnes vypadají vítězky Miss

Ivana Christová, Taťána Kuchařová, Gabriela Lašková a Krystyna Pyszková

V roce 1989 se první novodobou královnou krásy v tehdejším Československu stala Ivana Christová. Dnes už fungují tři klání vedle sebe - dvě z nich už vítězku pro rok 2026 mají, vyhlášení zbývající...

Urbanová ukázala postavu rok po porodu, bývalá pornoherečka žije v Ekvádoru

Karolína Urbanová se synem Theem žijí v Ekvádoru.

Karolína Urbanová alias Daisy Lee se na Instagramu podělila o proměnu svého těla rok po porodu. Bývalá pornoherečka přiznala, že se po narození syna ve svém těle necítila dobře. Návrat k původní...

Je tu nový pár. Marta Dancingerová přiznala, že chodí s Ladislavem Hamplem

Marta Dancingerová

Už více než měsíc je známo, že Marta Dancingerová je zadaná. Ale až nyní vyšlo najevo, kdo je její nový partner. Herečka, jež na sebe upoutala pozornost v seriálu Zlatá labuť, chodí s Ladislavem...

Taťána Kuchařová se před 20 lety stala Miss World, začínala jako Miss mléko

Miss World 2006 Taťána Kuchařová (Varšava, 30. září 2006)

Před 20 lety, 30. září 2006, se mohli čeští fanoušci soutěží miss poprvé radovat z celosvětového úspěchu české dívky. V polské Varšavě byla v soutěži krásy Miss World vyhlášena vítězkou tehdy...

Honza Dědek o odchodu z Primy: někteří hosté najednou neměli čas

Moderátor Honza Dědek promluvil o odchodu talkshow 7 pádů Honzy Dědka z Primy, reakcích pozvaných hostů i otcovství.

Sotva ho napadlo, že se svou oblíbenou a sledovanou show 7 pádů to na televizi Prima dotáhne do důchodu, dostal padáka. Když moderátor Honza Dědek přesunul svůj pořad na internet, někteří hosté...

1. října 2026  5:30

Taky jsem to zažila, říká Eva Podzimková o masírování kolegou v divadle

Eva Podzimková

Od té doby, co je herečka Eva Podzimková (36) maminkou dvou holčiček, dívá se na svět jinak. Přála by si, aby se jednou nemusely setkávat s tím, co v minulosti sama zažila: nevyžádané doteky a...

1. října 2026

Na lásku jsem nezanevřela. Překážek v životě jsem neměla málo, říká Anna K.

Zpěvačka Anna K.

Vystupuje s kapelou, píše knihu, ale také chystá dva velké koncerty s Českým národním symfonickým orchestrem. Zpěvačka Anna K. (61) se na duben příštího roku moc těší. V rozhovoru pro iDNES.cz ale...

1. října 2026

Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Hrad Křivoklát znovu otevřel své brány soutěžícím, kteří pod vedením moderátora Vojtěcha Kotka bojují o hradní zlato. Z 25 hráčů vybral dva zrádce, třetího si zvolili sami. Nové díly reality show...

30. září 2026  21:14

Ivana Gottová připravila pro fanoušky zpěváka na jeho hrobě překvapení

Karel Gott a Ivana Gottová ve filmu Karel (2020)

Ve čtvrtek 1. října tomu bude sedm let od úmrtí zpěváka Karla Gotta. Mnohonásobný Zlatý slavík zemřel ve věku 80 let. Léčil se s akutní leukemií. Vdova po zpěvákovi Ivana Gottová na sociálních sítích...

30. září 2026  19:54

Dohra střelby u domu zpěvačky Rihanny. Útočnice čelí obžalobě z pokusu o vraždu

Rihanna předvedla v kampani své značky Savage X Fenty sexy křivky v růžovém...

Ženu z Floridy, která čelí obvinění z toho, že v březnu v Kalifornii střílela na dům zpěvačky Rihanny a rappera A$AP Rockyho, obžalovala velká porota z pokusu o vraždu a více než deseti dalších...

30. září 2026  19:36

Lily Allen promluvila o pornu. Zpěvačka chodí s prapravnukem Sigmunda Freuda

Lily Allen a Jonah Freud (červen 2026)

Britská zpěvačka Lily Allen (41) v novém rozhovoru otevřeně promluvila o svém vztahu k pornografii. Popsala také kuriózní situaci, která se jí stala v přítomnosti jejího současného přítele Jonaha...

30. září 2026

Urbanová ukázala postavu rok po porodu, bývalá pornoherečka žije v Ekvádoru

Karolína Urbanová se synem Theem žijí v Ekvádoru.

Karolína Urbanová alias Daisy Lee se na Instagramu podělila o proměnu svého těla rok po porodu. Bývalá pornoherečka přiznala, že se po narození syna ve svém těle necítila dobře. Návrat k původní...

30. září 2026

Dylan Sprouse a Barbara Palvinová mají dceru. Oznámili to roztomilým snímkem

Modelka Barbara Palvinová a herec Dylan Sprouse při příchodu na premiéru filmu...

Americký herec Dylan Sprouse (33) a maďarská modelka Barbara Palvinová (32) přivítali na svět dceru už na začátku září. Svým sledujícím to oznámili až o tři týdny později, když ji oblékli do dresu...

30. září 2026  9:35

Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová zazářila na módní přehlídce Laffity

Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou

Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová má k módě blízko. Dcera moderátorky Zuzany Belohorcové se znovu objevila na přehlídkovém mole, tentokrát během velkolepé show návrháře Osmanyho Laffity v...

30. září 2026  8:30

Od Christové přes Kuchařovou až po Osako a Piskovou. Jak dnes vypadají vítězky Miss

Ivana Christová, Taťána Kuchařová, Gabriela Lašková a Krystyna Pyszková

V roce 1989 se první novodobou královnou krásy v tehdejším Československu stala Ivana Christová. Dnes už fungují tři klání vedle sebe - dvě z nich už vítězku pro rok 2026 mají, vyhlášení zbývající...

30. září 2026  5:30

Řekla, že v televizi nikdy pracovat nebudu. Gondík o roli baviče i zrychleném tempu

Premium
Dalibor Gondík

Rychlost je v jeho životě láskou i potřebou. Je to dar a taky trochu prokletí, protože jeho zběsilým tempem občas trpí okolí. Věnoval se rallye, před lety zase propadl běhu. Dá se říct, že toho víc...

30. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde