Honza Dědek o odchodu z Primy: někteří hosté najednou neměli čas

Po šesti letech skončilo vysílání pořadu 7 pádů Honzy Dědka na Primě. Pořad od září pokračuje na Televizi Seznam a místo Švandova divadla se natáčí v pražském divadle Metro. Patnáctiletou historii své talkshow tak nyní otevírá v novém televizním i divadelním prostředí.
Změna podle moderátora ukázala, jak rozdílně hosté vnímají pozvání. „Bylo třeba zvláštní pozorovat, kolik hostů najednou ‚nemělo čas‘ přijít ve chvíli, kdy se dozvěděli, že už nebudeme na velké komerční televizi. Někteří lidi mě najednou začali ignorovat,“ řekl Dědek v rozhovoru pro Metro.
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Zažil ale i opačnou reakci. Když zavolal Monice Absolonové, aby jí oznámil, že její domluvené vystoupení už nebude v původní televizi, zpěvačka mu podle jeho slov řekla, že to neřeší. Účast totiž slíbila jemu, nikoli televizní stanici.
Po letech na Primě si prý uměl představit, že tam s pořadem zůstane až do důchodu. Odchod ho přiměl začít znovu, zpětně však změnu hodnotí pozitivně. „Mě ten pracovní restart vlastně strašně nakopl,“ uvedl.
Proměnilo se i prostředí, v němž s hosty mluví. Novou scénu v divadle Metro popisuje jako útulnější a komornější. Menší prostor ale znamená, že v pořadu nemohou vystupovat velké kapely tak jako dříve.
O tom, kdo usedne naproti němu, chce i nadále rozhodovat on sám. „Když o tom nejsem přesvědčený já, nepřesvědčím o tom ani diváky,“ popsal výběr hostů.
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Některé otázky na rodičovství jsou za hranou
Pracovní změny Dědek prožívá v době, kdy se stal poprvé otcem. V rozhovoru mluvil o radosti z dítěte i o tom, že s rodinou přichází větší odpovědnost za její zabezpečení. Reagoval také na poznámky lidí, kteří komentují, že se otcem stal až po padesátce.
„Tohle nebylo plánované a nebylo to tak, že bych si řekl, že si počkám do padesáti, protože si chci udělat kariéru,“ vysvětlil. Ptát se lidí, proč ještě nemají děti nebo proč je měli pozdě, považuje za příliš osobní.
„Přijde mi zvláštní, že jsme se naučili nepoužívat body shaming a neříkat někomu, že je tlustý, ale pořád se úplně bez problémů ptáme: Ty nemáš děti? A proč nemáš děti? Kolikáté to je? V určitém věku přece musíš mít dvě až tři děti. A když je nemáš, je s tebou něco divně. Přitom nikdo neví, co za tím je,“ dodal Dědek.
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Patnáct let pracuje na knize o českých písních
Ačkoli ho diváci znají především jako moderátora, Dědek se stále cítí být hudebním novinářem. Už patnáct let připravuje několikasvazkový soubor Příběhy českých písní, který má mapovat známé skladby od roku 1960 po současnost.
„To je moje skutečné životní dílo,“ řekl. Kniha má přiblížit okolnosti vzniku písní spojených například se Semaforem, Karlem Gottem, Martou Kubišovou nebo současnými interprety. Vyjít by podle Dědka měla na podzim příštího roku. Právě teď řeší mimo jiné autorská práva k historickým fotografiím.