Těším se, až přejdeme od žvatlání k artikulovanému projevu, říká Honza Dědek

Renato Salerno
Talk show 7 pádů Honzy Dědka příští rok oslaví patnáct let od svého vzniku, ale na obrazovkách televize Prima je teprve pět let. Moderátor Honza Dědek (53) v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínal na začátky natáčení a přiznal, že to chtěl několikrát vzdát. Promluvil také o výchově své čtyřměsíční dcery.

Když se ohlédneme za těmi úplně prvními Pády, co se dělo s vaším tělem?
Ty první před patnácti lety? Nespal jsem, chtělo se mi zvracet a opakoval jsem si úvodní řeč furt dokola a stejně jsem ji skoro nebyl schopen vyslovit. Pamatuji si, že to bylo, jako když jedeš tunelem nebo na horské dráze. Teď si nepamatuji, jestli to bylo od sedmi nebo od půl osmé. Začneš a po hodině a půl tě to vyplivlo někde a já jsem si z toho vůbec nic nepamatoval. Byl to adrenalin, jako kdybys skákal salto na motorce. Zavřeš oči a nechceš to vidět. Bylo to hodně stresové a náročné.

Pomohl vám další posun? Přišla i televize, nebyl čas přemýšlet nad tím, že to stagnuje. Vy asi nebudete člověk, který by měl tendence vyhořet...
Byly okamžiky, kdy jsme přemýšleli, jestli se na to nevykašlat. Když jsem s tím začínal před patnácti lety, říkal jsem si, uděláme tři, čtyři díly, bude to super, přijdou televize, poperou se a během první sezony jsme na obrazovce. Trvalo jedenáct let, než se to na obrazovku dostalo. (smích)

Byly okamžiky, kdy si člověk říkal: ‚Má to smysl dělat?‘ Stálo to hodně peněz, času a energie. Člověk měl občas pocit, že se mu nic nevrací. Ano, bylo to na YouTube, rostlo to s každým týdnem a měsícem. Byla větší sledovanost, ale pořád se to dotovalo. Byl to hodně drahý koníček. Říkal jsem si, možná kdybych hrál golf, je to zdravější a levnější. Ale vydrželi jsme, vždycky jsme krize překonali a dopadlo to skvěle.

Vlastně jsem rád, že mě známost tváře nepotkala už někdy ve dvaceti. Tenkrát bych tomu omámení podlehl snáz.
Honza Dědek
Moderátor Honza Dědek ve své talkhow 7 pádů (září 2022)
Patrik Hartl, Honza Dědek, Markéta Hrubešová, Josef Vágner a Vojtěch Homolka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (31. května 2022)
45 fotografií

V čase, kdy se Pády začaly objevovat na Primě, jste našel i lásku. Máte spolu dceru. Jaký jste táta?
Nevím, jestli to je otázka pro mě. To by musela říct Terezka, jaký jsem táta. Malé jsou čtyři a půl měsíce, je v péči maminky. Ta jí dává víc, kojí, uklidňuje. Čekám, že přijde okamžik, kdy nastoupím já a budu s ní řešit zásadní filozofické otázky a brát ji do cirkusu. Teď je fakt maličká. Snažím se ale vykonávat všechny věci, co k tomu přináleží. Od chování, přes uspávání, cokoliv se dá. A je to strašně nádherné. Pravda je, že se těším až od fáze žvatlání přejdeme k fázi artikulovaného mluveného projevu a budeme si moct povídat. To ale ještě bude chvilku trvat.

Honza Dědek a jeho přítelkyně Tereza

Přemýšlíte nebo diskutujete doma o tom, jakou hudbu už teď pouštět, protože to pak ovlivní vkus dítěte?
Maličká dostala takovou podložku s křížovou klenbou, kde jsou různé hračky. Jmenuje se to Tiny Rockers, v překladu maličké rockerky, Jsou tam bicí, baskytara a kytara. Když do toho bouchneš, hraje to rockové riffy a ji to nějak zaujalo. Strašně do toho bouchá a tam je, myslím, nastaveno, kterým směrem to povedeme. Těším se, jakou bude naslouchat hudbu. Myslím, že je spousta skvělé „dětské hudby“. Svěrák s Uhlířem a Skoumal a další. Dětem bude co pouštět a těším se na to.

Na gauči pro hosty se vám vystřídala spousta lidí. Svým způsobem se o vás může říci, že jste trochu psycholog, musítě je umět zpracovat. My máme takový společný zážitek z minulosti. V létě roku 2012 ve Vídni koncertovala Madonna. My jsme tam absolvovali oběd s Ivetou Bartošovou a jejím tehdejším, posledním partnerem. Jak to na vás tenkrát konkrétně dýchlo? Dalo se Ivetě podle vás promluvit ještě do duše?
To bylo v souvislosti s tím, že měl vzniknout dokument o Ivetě, o jakémsi jejím pokusu o comeback. Měli se jí najít skladatelé, stylisté, tanečníci, choreografové a dostat to ideálně do Lucerny na velký comeback. V rámci toho se jelo na Madonnu do Vídně. Iveta tehdy byla podle mě úplně v pohodě a já strašně věřil, že to dopadne. Až posléze se ukázalo, když ona se...

Jak jsem jí stačil za pár měsíců poznat, ona začala mít problémy, když se dostala do tlaku. Když se najednou říkalo: ‚Tak jo, zítra jdeš natáčet, zítra máš repetice, zítra máš taneční hodinu.‘ Najednou mám pocit, že začaly její psychický problémy. Nešlo to a taky to špatně dopadlo, projekt byl ukončený. Ale jestli se jí dalo pomoci? Dostat ji z různých závislostí, do kterých se podle mě dostávala ve stresu? Na to jsem ji znal málo. Nedokážu posoudit. Ale bylo mi to líto.

Honza Dědek ve své talkshow Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka (červenec, 2022)

Ovlivňují hosté svým způsobem i váš výkon na pódiu? Třeba ti, se kterými je v zákulisí tak trošku těžší pořízení.
Vždycky je to dialog a je občas zvláštní, jak rozdílní jsou hosté v zákulisí a na jevišti. Jsem radši, když jsou v zákulisí těžší a na jevišti lehčí, to je vždycky lepší. Nemusíš se s nimi upovídat před a po představení, pokud nemají zájem, když odvedou profi výkon na jevišti. To je samozřejmě důležité.

Jste člověk, který jde opatrně, když se jde na tenký led.
Chci, aby se cítili příjemně. Nejsem úplně investigativní nebo bulvární. Ptám se lidí na to, co je dohledatelné veřejně. Občas říkají: ‚Kde jsi to zjistil?‘ Říkám: ‚Na tvém Instagramu.‘ Oni velmi často zapomenou, že něco dali na sociální sítě, ale dali. Není to tak, že by na ně člověk něco vyhledával. Žijeme v době, kdy na sebe skoro všichni prásknou všechno. Pak se jde ptát snadno.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se téměř nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

Móda z cen MTV: Dámy předvedly nevkus a outfity jak z laciného šantánu

Na udíleni cen MTV Video Music Awards v americkém Elmontu to občas vypadalo jako v kabinetu kuriozit. Některé dámy se rozhodly hlavně šokovat, případně vsadily na lascivní a laciné outfity. Našlo se...

Focení aktů? Šla bych do toho, dokud to ještě jde, přiznává Inna Puhajková

Byla to její první letošní vyjížďka na kole a skončila po patnácti minutách. Moderátorka Inna Puhajková v centru Prahy uhýbala autu, které ji chtělo předjíždět a hodně zpomalila. Navíc proti ní jela...

Misska a vědkyně Michaela Tomanová předvedla sexy postavu v plavkách

Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová (27) sklízí jeden úspěch za druhým. V Brazílii se zúčastnila jako jedna z mála vybraných světových Miss Universe přehlídek pro známé brazilské návrháře....

Pořádek musí být. Magda Vášáryová vysvětluje dceři, co teď kde u sebe doma najde

„Když máma nečekaně v deset zaklepe na dveře, tak v jednu je tvůj život konečně v pořádku,“ napsala Hana Lasicová na sociální síti u milého videa, kde jí její maminka Magda Vášáryová vysvětluje, co...

16. září 2025

Přátelé patří do devadesátek, kritizuje Kravitzová seriál kvůli homofobním vtipům

Herečka Zoe Kravitzová (36) se v rozhovoru pro magazín People pustila do seriálu Přátelé. Podle ní by měl zůstat tam, kde vznikl – v devadesátých letech. „Jsou tam homofobní vtipy, které dneska...

16. září 2025

Těším se, až přejdeme od žvatlání k artikulovanému projevu, říká Honza Dědek

Talk show 7 pádů Honzy Dědka příští rok oslaví patnáct let od svého vzniku, ale na obrazovkách televize Prima je teprve pět let. Moderátor Honza Dědek (53) v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínal na...

16. září 2025

AI může hercům paradoxně pomoct, ale dabing asi zanikne, míní Lukáš Příkazký

Premium

Drama, detektivka, parodie... Tenhle herec škatulky moc neřeší. Spíš ho zajímá, aby každou postavu ztvárnil co nejlíp, poctivě. A třeba i s ohledem na to, jak často se s Lukášem Příkazkým potkáváme v...

15. září 2025

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

15. září 2025

Vyhráli jsme! Porazil jsem rakovinu, raduje se dobrodruh Svaťa

V květnu oznámil, že bojuje s rakovinou, v srpnu ukončil chemoterapie. Nyní má cestovatel a dobrodruh Svatopluk Kreidl (22), který je známý jako turista Svaťa, pro své fanoušky radostnou zprávu. Jeho...

15. září 2025  16:39

Amerika je děsná, stěžuje si Robin Wrightová. Herečka se přestěhovala za oceán

Americká herečka Robin Wrightová (59) promluvila o tom, proč se rozhodla přestěhovat do Velké Británie. Na anglickém pobřeží žije po boku partnera Henryho Smitha. Rodačka z Texasu popsala vztah s...

15. září 2025  13:44

Jak Lucie Vondráčková přišla o dceru. Nechali mi ji celou noc, vzpomíná zpěvačka

Zpěvačka Lucie Vondráčková má s bývalým manželem Tomášem Plekancem dva dospívající syny Matyáše a Adama. V minulosti čekala s hokejistou také dceru. O tu však v průběhu těhotenství v šestém měsíci...

15. září 2025  12:17

Móda z Emmy: Sexy výstřihy i podivné kreace. Pánové se nebáli extravagance

Na udílení cen Emmy v Los Angeles se opět sešla filmová smetánka. Většina dam vynesla honosné róby, nechyběly i sexy výstřihy, pánové kromě klasiky zvolili i extravagantnější modely. Našly se ovšem i...

15. září 2025  10:46

Hlavní roli v Titanicu mohl hrát Ethan Hawke. Dnes je herec rád, že ji nedostal

S romantickým velkofilmem Titanic je neodmyslitelně spojena tvář herce Leonarda DiCapria. Kalifornský rodák však nebyl pro roli Jacka Dawsona zdaleka první volbou. Uvažovalo se i o americkém herci...

15. září 2025  9:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Největší umění plastického chirurga? Když nikdo nic nepozná, říká Eva Dřevínková

Lékařka plastické chirurgie Eva Dřevínková odhalila zákroky, které běžně podstupují hollywoodské celebrity. Prozradila, které operace nejvíce omladí obličej a jak dlouho trvá rekonvalescence....

15. září 2025

V těžkých chvílích mi pomáhají moje děti, říká Kristýna Badinková Nováková

Ráda točí vážnější věci. I proto se herečce Kristýně Badinkové Novákové při vzpomínání na natáčení legendárních Pelíšků nejjasněji vybaví tklivá scéna, kdy se Jindřiška schová po maminčině smrti do...

15. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.