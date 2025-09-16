Když se ohlédneme za těmi úplně prvními Pády, co se dělo s vaším tělem?
Ty první před patnácti lety? Nespal jsem, chtělo se mi zvracet a opakoval jsem si úvodní řeč furt dokola a stejně jsem ji skoro nebyl schopen vyslovit. Pamatuji si, že to bylo, jako když jedeš tunelem nebo na horské dráze. Teď si nepamatuji, jestli to bylo od sedmi nebo od půl osmé. Začneš a po hodině a půl tě to vyplivlo někde a já jsem si z toho vůbec nic nepamatoval. Byl to adrenalin, jako kdybys skákal salto na motorce. Zavřeš oči a nechceš to vidět. Bylo to hodně stresové a náročné.
Pomohl vám další posun? Přišla i televize, nebyl čas přemýšlet nad tím, že to stagnuje. Vy asi nebudete člověk, který by měl tendence vyhořet...
Byly okamžiky, kdy jsme přemýšleli, jestli se na to nevykašlat. Když jsem s tím začínal před patnácti lety, říkal jsem si, uděláme tři, čtyři díly, bude to super, přijdou televize, poperou se a během první sezony jsme na obrazovce. Trvalo jedenáct let, než se to na obrazovku dostalo. (smích)
Byly okamžiky, kdy si člověk říkal: ‚Má to smysl dělat?‘ Stálo to hodně peněz, času a energie. Člověk měl občas pocit, že se mu nic nevrací. Ano, bylo to na YouTube, rostlo to s každým týdnem a měsícem. Byla větší sledovanost, ale pořád se to dotovalo. Byl to hodně drahý koníček. Říkal jsem si, možná kdybych hrál golf, je to zdravější a levnější. Ale vydrželi jsme, vždycky jsme krize překonali a dopadlo to skvěle.
V čase, kdy se Pády začaly objevovat na Primě, jste našel i lásku. Máte spolu dceru. Jaký jste táta?
Nevím, jestli to je otázka pro mě. To by musela říct Terezka, jaký jsem táta. Malé jsou čtyři a půl měsíce, je v péči maminky. Ta jí dává víc, kojí, uklidňuje. Čekám, že přijde okamžik, kdy nastoupím já a budu s ní řešit zásadní filozofické otázky a brát ji do cirkusu. Teď je fakt maličká. Snažím se ale vykonávat všechny věci, co k tomu přináleží. Od chování, přes uspávání, cokoliv se dá. A je to strašně nádherné. Pravda je, že se těším až od fáze žvatlání přejdeme k fázi artikulovaného mluveného projevu a budeme si moct povídat. To ale ještě bude chvilku trvat.
Přemýšlíte nebo diskutujete doma o tom, jakou hudbu už teď pouštět, protože to pak ovlivní vkus dítěte?
Maličká dostala takovou podložku s křížovou klenbou, kde jsou různé hračky. Jmenuje se to Tiny Rockers, v překladu maličké rockerky, Jsou tam bicí, baskytara a kytara. Když do toho bouchneš, hraje to rockové riffy a ji to nějak zaujalo. Strašně do toho bouchá a tam je, myslím, nastaveno, kterým směrem to povedeme. Těším se, jakou bude naslouchat hudbu. Myslím, že je spousta skvělé „dětské hudby“. Svěrák s Uhlířem a Skoumal a další. Dětem bude co pouštět a těším se na to.
Na gauči pro hosty se vám vystřídala spousta lidí. Svým způsobem se o vás může říci, že jste trochu psycholog, musítě je umět zpracovat. My máme takový společný zážitek z minulosti. V létě roku 2012 ve Vídni koncertovala Madonna. My jsme tam absolvovali oběd s Ivetou Bartošovou a jejím tehdejším, posledním partnerem. Jak to na vás tenkrát konkrétně dýchlo? Dalo se Ivetě podle vás promluvit ještě do duše?
To bylo v souvislosti s tím, že měl vzniknout dokument o Ivetě, o jakémsi jejím pokusu o comeback. Měli se jí najít skladatelé, stylisté, tanečníci, choreografové a dostat to ideálně do Lucerny na velký comeback. V rámci toho se jelo na Madonnu do Vídně. Iveta tehdy byla podle mě úplně v pohodě a já strašně věřil, že to dopadne. Až posléze se ukázalo, když ona se...
Jak jsem jí stačil za pár měsíců poznat, ona začala mít problémy, když se dostala do tlaku. Když se najednou říkalo: ‚Tak jo, zítra jdeš natáčet, zítra máš repetice, zítra máš taneční hodinu.‘ Najednou mám pocit, že začaly její psychický problémy. Nešlo to a taky to špatně dopadlo, projekt byl ukončený. Ale jestli se jí dalo pomoci? Dostat ji z různých závislostí, do kterých se podle mě dostávala ve stresu? Na to jsem ji znal málo. Nedokážu posoudit. Ale bylo mi to líto.
Ovlivňují hosté svým způsobem i váš výkon na pódiu? Třeba ti, se kterými je v zákulisí tak trošku těžší pořízení.
Vždycky je to dialog a je občas zvláštní, jak rozdílní jsou hosté v zákulisí a na jevišti. Jsem radši, když jsou v zákulisí těžší a na jevišti lehčí, to je vždycky lepší. Nemusíš se s nimi upovídat před a po představení, pokud nemají zájem, když odvedou profi výkon na jevišti. To je samozřejmě důležité.
Jste člověk, který jde opatrně, když se jde na tenký led.
Chci, aby se cítili příjemně. Nejsem úplně investigativní nebo bulvární. Ptám se lidí na to, co je dohledatelné veřejně. Občas říkají: ‚Kde jsi to zjistil?‘ Říkám: ‚Na tvém Instagramu.‘ Oni velmi často zapomenou, že něco dali na sociální sítě, ale dali. Není to tak, že by na ně člověk něco vyhledával. Žijeme v době, kdy na sebe skoro všichni prásknou všechno. Pak se jde ptát snadno.