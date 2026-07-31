Richard Gere a Cindy Crawfordová byli manželé v letech 1991 až 1995. Žádné děti spolu ale neměli. Po rozvodu s Gerem se Crawforodová provdala za obchodníka Rande Gerbera, s nímž má dceru Kaiu a syna Presleyho. Richard Gere si zase vzal bývalou Bond girl Carey Lowellovou, s níž má syna Homera.
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Nikdo nečekal, že se z jejich dětí jednou stanou blízcí přátelé. Nikdy dřív se nepotkali, až díky natáčení seriálu Střepy. „Je to vtipné,“ řekla pro E! News Kaia Gerberová k tomu, že jejich rodiče byli manželé.
„On je nejlepší partner na place. Je úžasný. Je tak zábavný, pořád mě rozesmívá,“ prohlásila o Homerovi.
„Z našeho pohledu je to úplně normální. Ještě než jsme začali pracovat, stali jsme se jako kolegové přáteli a ona se stala mou opravdu blízkou přítelkyní. Je skvělé s ní pracovat,“ řekl o Gerberové Gere.
Zatímco rodiče Kaiy Cindy Crawfordová (60) a Rande Gerber (64) jsou stále spolu, Homerovi rodiče Richard Gere (76) a Carey Lowellová (65) se po jedenácti letech manželství rozešli v roce 2013. Gere se znovu oženil v roce 2018 se španělskou mediální poradkyní Alejandrou Silvou (43) a s ní má syny Alexandra (7) a Jamese (6).