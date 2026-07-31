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Jejich rodiče byli manželé. Kaia je celá maminka, Homer se moc nepotatil

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  12:14
Kaia Gerberová a Homer Gere (červenec 2026)

Kaia Gerberová a Homer Gere (červenec 2026) | foto: Profimedia.cz

Cindy Crawfordová a Richard Gere v roce 1991.
Kaia Gerberová, Homer Gere a Hayes Warnerová (červenec 2026)
Cindy Crawfordová a Richard Gere v roce 1993.
Kaia Gerberová a Homer Gere (červenec 2026)
54 fotografií
Syn herce Richarda Gerea Homer (26) a dcera modelky Cindy Crawfordové Kaia Gerberová (24) dostali roli v hororovém seriálu Střepy. Společná práce vedla k přátelství a oba uvádějí, že jsou si blízcí. Jejich rodiče byli přitom před 35 lety manželé.

Richard Gere a Cindy Crawfordová byli manželé v letech 1991 až 1995. Žádné děti spolu ale neměli. Po rozvodu s Gerem se Crawforodová provdala za obchodníka Rande Gerbera, s nímž má dceru Kaiu a syna Presleyho. Richard Gere si zase vzal bývalou Bond girl Carey Lowellovou, s níž má syna Homera.

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Nikdo nečekal, že se z jejich dětí jednou stanou blízcí přátelé. Nikdy dřív se nepotkali, až díky natáčení seriálu Střepy. „Je to vtipné,“ řekla pro E! News Kaia Gerberová k tomu, že jejich rodiče byli manželé.

„On je nejlepší partner na place. Je úžasný. Je tak zábavný, pořád mě rozesmívá,“ prohlásila o Homerovi.

Kaia Gerberová a Homer Gere (červenec 2026)
Cindy Crawfordová a Richard Gere v roce 1991.
Kaia Gerberová, Homer Gere a Hayes Warnerová (červenec 2026)
Cindy Crawfordová a Richard Gere v roce 1993.
54 fotografií

„Z našeho pohledu je to úplně normální. Ještě než jsme začali pracovat, stali jsme se jako kolegové přáteli a ona se stala mou opravdu blízkou přítelkyní. Je skvělé s ní pracovat,“ řekl o Gerberové Gere.

Zatímco rodiče Kaiy Cindy Crawfordová (60) a Rande Gerber (64) jsou stále spolu, Homerovi rodiče Richard Gere (76) a Carey Lowellová (65) se po jedenácti letech manželství rozešli v roce 2013. Gere se znovu oženil v roce 2018 se španělskou mediální poradkyní Alejandrou Silvou (43) a s ní má syny Alexandra (7) a Jamese (6).

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