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Homer Gere není sexy jako otec Richard. Lidi přesto šílí z jeho normálního těla

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  10:17
Homer Gere (26) se po svém krátkém vystoupení v seriálu Euforie nečekaně stal hitem sociálních sítí. Syn Richarda Gerea a herečky Carey Lowellové se objevil v roli televizní hvězdy Dylana Reida a diváky okamžitě zaujal.
Homer Gere v seriálu Euforie (2026) a jeho otec Richard Gere ve filmu Americký...

Homer Gere v seriálu Euforie (2026) a jeho otec Richard Gere ve filmu Americký gigolo (1980) | foto: Koláž iDNES.cz

Homer Gere v seriálu Euforie (2026)
Homer Gere v seriálu Euforie (2026)
Homer Gere v seriálu Euforie (2026)
Homer Gere v seriálu Euforie (2026)
53 fotografií

V epizodě s názvem Rain or Shine se Dylan sblíží s Cassie, kterou hraje Sydney Sweeney. Dvojice spolu zajde na rande a později skončí u Cassie doma. Během noci se Dylan objeví bez trička v kuchyni, zatímco Cassie zveřejní jejich společnou fotku s provokativním popiskem. Přestože je letos kolem erotických scén Sydney Sweeney velký rozruch, tentokrát se pozornost fanoušků přesunula hlavně na Homera.

Homer Gere v seriálu Euforie (2026)

Na síti X začaly okamžitě přibývat nadšené reakce ohledně hercova „normálního“ těla. „Tohle je typ muže, na kterého se chceme koukat, ne ty plné steroidů, co tráví čas jen v posilovně,“ napsala jedna z divaček. Objevily se i komentáře jako „Tohle je přesně můj typ“, „Je sexy“ nebo „Tohle je opravdový chlap“.

Sweeney ukázala odvážné fotky z natáčení Euforie. Říká se tomu herectví, vzkázala

Sám Homer Gere přiznal, že si natáčení seriálu užil. „Tohle je moje první opravdová zkušenost z natáčení. Je to jako skok do vody, ale v dobrém,“ řekl pro Entertainment Daily.

Herec Richard Gere v roce 1978

Mezitím fanoušky šokoval také dramatický konec postavy Natea Jacobse, kterého hraje Jacob Elordi. Nate v seriálu zemře během brutální scény v rakvi, kdy ho uštkne had. Elordi ale překvapil tím, jak klidně o natáčení mluvil. „Vlastně to bylo celkem příjemné, uvnitř byl docela klid,“ uvedl k pobytu v rakvi. O hadovi pak řekl: „Byl strašně roztomilý; byl opravdu mazlivý.“

Herec označil svůj odchod ze seriálu za skvělý způsob, jak odejít. „Tenhle seriál je obrovskou součástí nejen mé kariéry, ale i mého života,“ řekl. „Bylo to úžasné a jsem hrdý, že jsem toho mohl být součástí.“

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