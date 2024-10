Nechceme se vzít, říkají Taylorová a Paulsonová po devíti letech vztahu

„Nemyslím si, že se někdy vezmeme. Ne. Nikdy jsme o tom nemluvili s nějakým zájmem,“ řekla Taylorová v show Andyho Cohena. Mít právně uznaný vztah pro ně není důležité. „Neznamená to pro nás to, co pro mnoho jiných lidí,“ řekla.

Jejich vztah prý skvěle funguje. „Opravdu spolu nádherně souzníme. Zajímáme se o stejné věci, a přesto jsou mezi námi velké rozdíly,“ uvedla.

Pouze generační rozdíl, který mezi nimi je, ji občas trochu znepokojuje. „Spoustou věcí, kterými si teď Sarah prochází a které jsou pro ni emocionálně velmi důležité, jsem si prošla před 30 nebo 40 lety,“ upozornila Taylorová. „Ale co můžu dělat?“ dodala.

Ani jedna z nich nebyla nikdy vdaná. Sarah Paulsonová byla v 90. letech zasnoubena s hercem a dramatikem Tracym Lettsem (59).

Taylorovou poznala v roce 2005, ale daly se dohromady až o víc než deset let později, když si začaly psát na sociální síti.

„Myslím, že je to nejchytřejší, nejmoudřejší, nejzábavnější a nejneobyčejnější člověk, jakého jsem kdy potkala. Takže si nedokážu představit, že bych s ní nebyla. Prostě to nejde,“ říká Paulsonová o Taylorové.

„Považuji ji za nejkrásnější ženu. Pořád jí říkám, že je to ta nejkrásnější žena, kterou jsem kdy viděla, a vždycky bude,“ dodala.