Kořínková: Holky z porcelánu mi zničily život. Všichni mi koukali na prsa

Fanoušky režiséra Herze muselo v roce 1974 uvedení komedie Holky z porcelánu šokovat. Ač šlo o povedenou oddechovku, od jeho počinů, jako byly filmy Petrolejové lampy nebo Morgiana, se totiž tento snímek radikálně lišil.

Vysvětlení pro náhlou změnu žánrů bylo však prosté. V sedmdesátých letech měli režiséři pod tíhou nastupující normalizace jen několik voleb, jak pokračovat ve své činnosti. Jednou z nich byl angažovaný film.

Už jen popis děje Holek z porcelánu od samotné autorky knižní předlohy a zároveň scénáře Jaromíry Kolárové (†86) je dnes usměvavý. V té době se však přesně toto od tvůrců očekávalo: „Skladnice odvádějí fyzicky náročnou a nepříliš dobře honorovanou práci, ale děvčata přes drobné hádky vytvářejí kolektiv, který zvládne všechno.“

Osobní setkání rozhodlo

Vzhledem k tomu, že šlo podle Herze o naivní příběh z prostředí dělnické třídy, neměl v úmyslu obsazovat žádná zvučná jména. Chtěl dát proto možnost studentům JAMU. Když při výběru hlavních hrdinek vytáhl z krabice, jež mu byla z divadelní fakulty poslána, fotografii Dagmar Veškrnové, nyní Havlové (71), měl jasno. „Ta by mohla hrát Jířu, tu, co neví, s kým má to dítě,“ prohlásil.

O jedné z hereček tak bylo jako mávnutím kouzelného proutku rozhodnuto, tedy alespoň pro daný okamžik. Když se totiž s Dášou o několik dní později potkal osobně, své prvotní přesvědčení přehodnotil.

Z herce stopař žraloků Ve snímku si zahrál dvacetiletý mladíček Zdeněk Loveček (70). Neznámé jméno? A co tedy Steve Lichtag? Jde o známého dokumentaristu, který se jako jeden z prvních potopil bez ochranné klece k žraloku bílému. Ve dvaadvaceti emigroval do USA, změnil si jméno, živil se pomocnými pracemi a nakonec se proslavil příběhy z podmořského světa.

Na první dobrou totiž v Havlové rozpoznal komediální talent. Místo Jiřiny ji proto obsadil do role Dany. Pro začínající herečku to však znamenalo radikální změnu vizáže. „Na fotce, podle níž si mě Herz vybral, jsem měla ještě tmavé dlouhé vlasy. Musela jsem se proto ostříhat a odbarvit a dnes si všichni myslí, že jsem zrzka od přírody,“ prozradila herečka.

I když se zdálo, že mladá Dagmar Veškrnová je slečnou s nakažlivým smíchem i ve skutečnosti, opak byl pravdou. Vždy toužila hrát dramatické role, na to si ale musela ještě řadu let počkat. Díky úspěchu, který Holky z porcelánu sklidily, však byla představitelka Dany zařazena do přihrádky komička.

Její původní úloha Jiřiny nakonec padla na bedra Jeleny Juklové (73). „Nedávno se mě paní prodavačka ptala, jestli jsem nehrála jednu z těch holek z porcelánu. Nikdy bych neřekla, že mě ještě po tolika letech někdo pozná,“ smála se dnes už převážně divadelní herečka.

Další nezapomenutelná, holka byla pak představitelka Věry, Eva Čeřovská (†23), velká láska Jiřího Krampola (86). I ona ukázala svůj ohromný herecký talent. Ovšem neměla možnost jej dále rozvíjet. Její cesta životem byla pouhé dva roky po natočení. Zemřela po těžké autonehodě v roce 1976 v Hradci Králové.

Když Nostalgie oslovila s žádostí o rozhovor herečku Lenku Holas Kořínkovou (68), jež se do srdcí diváků zapsala především právě rolí Marušky ve snímku Holky z porcelánu, s díky odmítla. Na postavu, která ji proslavila, už vzpomínat nechce. Své důvody prozradila již dávno: „Ten film mi v podstatě zničil život. České myšlení mě zařadilo do takové škatulky, ze které jsem už pak nevybředla. Kamkoli jsem přišla, koukali mi všichni na prsa!“

Realita horší než předloha

Zatímco diváci byli z výsledného snímku nadšení, komunistická strana, která si film objednala, entuziazmus nesdílela.

„Soudruzi řekli, že jsem z dělnic udělal prostitutky, protože jedna z nich má nemanželské dítě! Jenže asi nevěděli, že realita je ještě horší,“ smál se Herz. „Točili jsme v provozu, kde pracovaly jen ženy. A široko daleko nebyl jediný muž. Při natáčení za námi stávalo tak čtyři sta nadržených holek. Kdybych otočil kameru, tak by teprve viděli, co je dělnická třída!“

Ať už film Holky z porcelánu líčil skutečnost, nebo byl jen slabým odvarem reality, diváci se k němu rádi vracejí a v televizi má vždy velkou sledovanost. Není divu! Komedií, jako je právě tato, už se nyní moc netočí. Možná i proto, že Juraj Herz nemá ve své profesi obdoby. To ostatně potvrzuje i Dagmar Havlová: „Dokázal i z toho nejbanálnějšího scénáře udělat film, na který se nezapomíná. A v tom byla jeho velikost!“