Bylo těžké říct to doma, říká hokejista Tlustý o konci kariéry po zranění

Hokejista Jiří Tlustý si ve svých osmadvaceti letech během jednoho ze zápasů nešťastně přetrhl zápěstní vazy, což změnilo celý jeho následující profesní život. Léčil se osm měsíců, podstoupil dvě operace a rehabilitaci. Jeho stav se však nezlepšil.

„Při úrazu došlo k poškození vazů mezi malými kostičkami v zápěstí. Při operaci mi pak ze šlachy v předloktí odřízli úpon a ten mi natahovali do zápěstí mezi kosti. Ztratil jsem bohužel po zranění v zápěstí strašně moc pohybu. Vrátil jsem se na led, ale po každém tréninku ruka otekla a bolela. I přesto jsem chtěl pokračovat,“ popisuje Jiří Tlustý v novém dílu pořadu 13. komnata.

Další operaci už mu lékaři nedoporučili, protože by byla příliš riskantní a hrozily by trvalé následky. V NHL mu nakonec po důkladných lékařských vyšetřeních oznámili, že už není šance na zlepšení a on už nikdy nebude hrát hokej na vrcholné úrovni.

Kladenský útočník Jaromír Jágr si prohlíží kostku nad ledem, zatímco mu spoluhráč Jiří Tlustý gratuluje ke gólu (2012).

„V tu chvíli pro mě začal kolotoč velkých otázek a nepříjemností. S tím telefonátem od lékařů se změnilo hodně věcí. Vlastně skoro všechno,“ vzpomíná Jiří Tlustý, který musel před lety předčasně ukončit svou profesionální kariéru v NHL a opustit milovaný sport, kterému se věnoval od dětství. Jak sám říká, přijmout náhlý konec pro něj bylo opravdu moc těžké.

Vrátil se do Evropy a zkoušel ještě hrát ve Finsku, ale brzy se potvrdil verdikt lékařů, že bolest ho zpátky na led už nepustí.

„Odcestoval jsem do Finska v půlce listopadu. Po měsíci jsem tam sám sobě dokázal, že to na hokej opravdu už nebude. Dost dlouho mi trvalo, než jsem si sám v hlavě srovnal, že zkrátka odletím domů a končím. Bylo pro mě hrozně těžké říct to doma rodičům, jsou to totiž moji největší fanoušci. Táta sledoval každý můj zápas,“ dodává.

Přes náročné období se Jiří Tlustý postupně přenesl. Pomáhá kladenskému hokeji, jezdí autokros, má milující rodinu a na hokejové prostředí nezanevřel.

