Legrace ve stínu smrti. Komedie Hodíme se k sobě, miláčku...? slaví 50 let

Když obsadíte manželský pár, který v soukromí prochází hlubokou krizí, zaděláváte si na velké problémy. Leda byste je obsadili do rolí manželů, kteří procházejí hlubokou krizí.

A přesně tak postupoval režisér Petr Schulhoff (†63) při natáčení veselohry Hodíme se k sobě, miláčku...? V době natáčení byli hlavní představitelé, Jana Brejchová a Vlastimil Brodský, už téměř deset let manželé a doopravdy ve vztahu řešili problémy.

Napětí na place

Hlavní hrdinkou je Marta, kterou hraje Jana Brejchová (85). Ta několik posledních let cítí, že její manžel Viktor, jehož hrál Vlastimil Brodský (†81), už do vztahu nedává tolik jako kdysi. Když se jí kamarádka Alena, kterou skvěle zahrála Iva Janžurová (84) pochlubí, že si partnera v podání Františka Peterky (†94) našla pomocí počítače, Marta neváhá a navštíví se svým mužem kybernetický ústav.

Tam se dozví, že se jejich svazek rovná hazardu, takže si každý z nich nechá vybrat ideálního partnera. Jenže vše se zamotá, když na obě dohodnuté schůzky shodou okolností dorazí někdo jiný.

Jana Brejchová a Vlastimil Brodský ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku...? (1974)

Jak bylo u Schulhoffa dobrým zvykem, i tentokrát postupoval podle vlastního scénáře. „Tímto filmem nijak nenapadám rozvoj techniky, ale spíše lidskou pohodlnost. Nechtějme se stát otroky techniky. Ponechme si v životě možnost hledání a objevů – třeba lidského nitra. Láska je hodnota, která stojí za to, aby se jí věnovalo dost času, aby se za ni bojovalo,“ řekl režisér.

Na place se vše točilo kolem hlavní dvojice Brodský–Brejchová. Všichni s napětím čekali, jak se na jejich práci odrazí pikantní situace, v níž se nacházeli. Tehdy se blížilo desáté výročí jejich svatby. Společně se objevili v několika filmech, třeba v dramatu Farářův konec (1968) nebo v komedii Ďábelské líbánky (1970). Manželský pár ztvárnili v muzikálu Noc na Karlštejně (1973), a právě tam se do Brejchové zamiloval o osm let mladší Jaromír Hanzlík (77). Poté se jí velmi dlouho dvořil, a nakonec vznikl zvláštní milostný trojúhelník, protože Hanzlík se k manželům téměř nastěhoval.

Znechucený Menšík Scénář ke komedii si napsal režisér Petr Schulhoff sám a trval na jeho přesném dodržování. V tomto ohledu se dostal do křížku s Vladimírem Menšíkem (†58), který před kamerou rád improvizoval. Jejich rozepře byly tak velké, že se znechucený Menšík nechal slyšet, že kdyby to věděl, roli by nikdy nepřijal. Od té doby také se Schulhoffem už nic nenatočil.

Během natáčení komedie Hodíme se k sobě, miláčku...? tak mezi párem panovaly napjaté vztahy. I Brejchová totiž podezírala Brodského z nevěry. Podle toho to také vypadalo. Na place se prakticky nebavili a Brodský trávil volné chvíle raději ve společnosti Josefa Bláhy (†70), který hrál ideálního partnera Jany Brejchové.

Ani představitelé druhého manželského páru spolu nevycházeli zrovna ideálně. Janžurová s Peterkou se mimo záběry kamer dokonale ignorovali. Sice seděli vedle sebe, ale neprohodili ani slovo. Ona jen mlčky pletla a on si četl. „Nikdy jsme o sobě nic nevěděli,“ potvrdil později Peterka.

Už nemůžu dál...

Schulhoffovi se přesto Janžurová a Peterka jako dvojice velmi zalíbili, takže je později obsadil ještě do komedie Zítra to roztočíme, drahoušku...! (1976) a také do jejího pokračování Co je doma, to se počítá, pánové... (1980). Stejně tak chtěl napsat druhý díl ke komedii Hodíme se k sobě, miláčku...?, ale zhoršující zdravotní stav mu neumožnil práci dokončit.

Stížnost na herce Ve výrobní zprávě k filmu se dochovala zpráva o nevhodném chování hereckých hvězd. „V čase divadelních prázdnin nemají zájem pracovat a chtějí se rekreovat,“ stálo ve stížnosti. Kvůli „lenivým“ hercům se muselo natáčení na více než měsíc zastavit.

Schulhoff se během druhé světové války jako dvacetiletý ocitl v lágru společně s otcem Ervínem, polovičním Židem. Tatínek onemocněl tuberkulózou a doslova mu zemřel v náručí. Dozorci navíc mladíka donutili, aby mu vykopal hrob a tělo do něj pochoval.

Není divu, že se Schulhoff zařekl, že nebude mít děti, aby nemohly zažít podobnou hrůzu jako on. Celý život ho navíc pronásledovaly noční můry, které se časem zhoršovaly. V roce 1986 už neviděl jiné východisko a spáchal sebevraždu.

Dobrovolný odchod ze života později zvolil i Vlastimil Brodský. Během druhé poloviny sedmdesátých let jeho vztah s Brejchovou definitivně ztroskotal. „Rozešli jsme se po vzájemné dohodě. Oba jsme pochopili, že ona mě nemůže vystát,“ uvedl Brodský. V roce 2002 pak všechny zarmoutil, když se zastřelil na své chalupě.

Třetím „do party nešťastníků“ byl skladatel Karel Svoboda (†68). Při tvorbě hudby ke komedii Hodíme se k sobě, miláčku...? určitě netušil, že v roce 2007 sám proti sobě obrátí zbraň na dvoře své vily v Jevanech.

Splněný závazek

Navzdory pohnutým osudům některých tvůrců komedie baví dodnes a bavila diváky také v době svého vzniku. Přilákala do kin přes 850 tisíc lidí, i když měla proti sobě těžké soupeře v podobě titulů jako Jáchyme, hoď ho do stroje! nebo Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách.

Schulhoff měl při natáčení k dispozici rozpočet ve výši 3,1 milionu korun, což byla na tehdejší poměry spíše skromná částka. Před natáčením musel převzít socialistický závazek, že rozpočet dodrží a také že film dokončí včas, aby mohl jít do kin v rámci oslav třicátého výročí osvobození Rudou armádou.