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Možnost kojit své děti beru jako požehnání, říká padesátiletá Hilary Swanková
„Hodně lidí se mě ptá, na jakém projektu právě pracuji. Tento vyjde v prosinci,“ napsala Swanková k videu s barevnými postavičkami představujících její rodinu, v němž jedna má v bříšku miminko.
Herečce k těhotenství gratulovala mimo jiné i česká zpěvačka Olga Lounová. „To je ale dárek. Gratuluji a ano, doufám, že budete inspirací pro mnoho žen,“ napsala jí zpěvačka, která obě své děti porodila po čtyřicítce.
S manželem Philipem Schneiderem přivedla Swanková na svět před třemi lety holčičku a chlapečka. Dvojčata změnila její život. Ačkoli uznávala, že byla z miminek unavená, nedávala to nikdy za vinu věku. Únava je totiž běžná i u mnohem mladších maminek.
Je ráda, že si nejdřív vybudovala kariéru a teď se může plně věnovat mateřství. „Vím, že to má každý úplně jinak, ale pokud bych měla dítě ve dvaceti nebo ve třiceti, myslím, že bych byla úplně jiná matka, než jsem teď,“ řekla Swanková pro časopis People.
„Mám teď větší schopnost věnovat jim opravdu svou pozornost, což by v té době nebylo možné, protože bych se musela velmi výrazně rozdělovat mezi obě role. Díky tomu, že mám tak pevně zakotvenou kariéru, mám možnost se do toho zapojit a zase z toho vystoupit, kdykoli se mi zachce, a to je prostě obrovské štěstí,“ dodala.
Swanková se v poslední době angažuje také v boji proti používání toxických látek v dětských plenách. „Stát se mámou změnilo to, na co se ptám: Co je v produktech, které moje dítě denně používá? Proč není zveřejněno veškeré složení?“ ptá se herečka.
Svou kampaní pomohla v Kalifornii prosadit zákon, který ukládá všem výrobcům dětských plen povinnost zveřejnit všechny složky, z nichž se jejich výrobky skládají. „Zákon pomůže rodičům a pečovatelům činit informovaná rozhodnutí pro jejich drahé ratolesti,“ říká Swanková.