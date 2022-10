Hilary Swanková je v 48 letech poprvé těhotná. Čeká dvojčata

„Toto je něco, po čem jsem toužila už dlouho. Budu máma. A nejen jednoho dítěte, ale dvou. Nemůžu tomu uvěřit. Je hezké o tom mluvit a sdílet to,“ prohlásila nastávající maminka v pořadu Good Morning America.

Herečka, která získala Oscara za filmy Kluci nepláčou a Million Dollar Baby, se cítí skvěle a je nyní ve druhém trimestru. Prozradila také, že v její i manželově rodině jsou dvojčata. „Je to takové požehnání. Je to naprostý zázrak. Je to neuvěřitelné,“ prohlásila.

Herečka a podnikatel se vzali v srpnu 2018, po téměř dvou letech randění. Poprvé se spolu na veřejnosti ukázali v listopadu 2016. „Bylo to nadčasové. Neexistuje žádný jiný způsob, jak to popsat,“ řekla Swanková o jejich svatbě. „Byla jsem ohromena takovou vděčností a díky, že jsem si vzala muže svých snů a viděla všechny lidi, které milujeme, spolu uprostřed tak hlubokého okamžiku. Byl to opravdu splněný sen.“

Jejím prvním manželem byl herec a režisér Chad Lowe, jehož bratr Rob je také herec. Swanková a Lowe se vzali v roce 1997 a rozvedli o deset let později.