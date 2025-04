„Měla bych děti dřív. Neříkám, že jsem záměrně čekala až do sedmačtyřiceti let. Ale tohle bylo magické období mého života, kdy se všechno spojilo. Bylo to správné načasování z mnoha důvodů. Naštěstí jsem měla tu možnost nechat si zmrazit vajíčka pro pozdější použití. Člověka to trochu zbaví psychického nátlaku,“ přiznala Hilary Swanková pro magazín Women’s Health.

Hilary Swanková v době, kdy čekala dvojčata (2023)

Být starší matkou pro ni znamená mimo jiné i rozdílný přístup k rodičovství. „Je jasné, že jsem úplně jiný rodič, než jakým bych byla třeba i na začátku čtyřicítky. Jsem mnohem trpělivější matka. A jsem také mnohem chápavější,“ myslí si herečka.

Zmrazit vajíčka si Swanková nechala ve svých sedmatřiceti letech, otěhotněla o deset let později. Dcera Aya a syn Ohm slaví letos v dubnu druhé narozeniny.

„Myslím, že o dětech uvažuji naprosto jiným způsobem, než bych to dělala třeba ve dvaceti letech. Opravdu mě velmi zajímá, jak přemýšlejí. Fascinuje mě, co je pohání kupředu, co je baví, co jim dělá radost. Já sama mám už natolik rozjetou kariéru, že se nestresuji tím, že bych neměla dostatek pracovních nabídek do budoucna,“ pochvaluje si.

„Nejsem rozpolcená matka. Můžu se dětem naplno věnovat a být přítomná. Být praktická máma,“ říká Swanková, která se proslavila ve filmu Million Dollar Baby z roku 2004.

Rodačka z Nebrasky si našla dokonce i způsob, jak potomky zapojit do svých denních tréninků. „Cvičení pro mě znamená i časté zvedání dvou jedenáctikilových dětí,“ poznamenala.

Hilary Swanková a její manžel Philip Schneider

„Udělám denně díky dětem nespočet dřepů. Je to i trénink paží, myslím, že mám teď větší ruce, než když jsem trénovala s koučem v dobách natáčení filmu Million Dollar Baby. Pravda je, že ale musím ještě pořádně zapracovat na svém zadku a na tricepsech,“ vysvětluje Swanková.

Dvojnásobná držitelka Oscara se ve volných chvílích věnuje kromě posilování také tenisu a pilates. Svěřila se s tím, že ze stravy vyřadila mléčné výrobky a stravuje se převážně vegansky. Se svou postavou je spokojená. „Už nikdy nechci mít své staré tělo,“ uvedla o své postavě po porodu.

„Miluji, že to bylo tělo, ve kterém žily a rostly tyto dvě neuvěřitelné lidské bytosti. Chci ctít své nové tělo a nesnažit se získat něco, čím bylo kdysi, protože to je zkrátka nemožné. Ale chci jít dál, pracovat na své postavě a denně svému tělu děkuji za to, jak funguje a co pro všechno už vydrželo,“ prohlásila herečka.

S manželem, podnikatelem Philipem Schneiderem, se vzali v roce 2018. Seznámili se v listopadu 2016 na rande naslepo. Vlastní dvě luxusní rezidence, jednu ve státě Washington, druhou v Coloradu.

Clint Eastwood a Hilary Swanková ve filmu Million Dollar Baby (2004)

Hilary Swanková byla již jednou vdaná. S hercem Chadem Lowem byli manželé od roku 1997 do roku 2007. Herečka byla poté na pár měsíců zasnoubená s tenistou Rubenem Torresem, zásnuby však ještě před svatbou odvolala.

Herečka si nestěžuje na to, že by v padesáti letech měla problém získat v Hollywoodu práci. „Mám teď popravdě více nabídek, než kdykoli předtím, což mě moc těší,“ dodala.