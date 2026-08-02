Hilaria Baldwinová svým sledujícím na Instagramu předvádí cvičení, která mohou provozovat denně pár minut třeba v koupelně a zpevní své tělo.
Cvičení předvádí na svých videích spoře oděná, aby bylo vidět, které svaly zapojuje. Ostatně může si to dovolit. Ačkoli její tělo prošlo šesti těhotenstvími a porody, nenechalo to na něm stopy. Pravidelným cvičením jógy a fitness se vždy dokázala dostat zpět do formy.
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Baldwinová má dohromady sedm dětí. Poslední jí odnosila náhradní matka. S tak početnou rodinou jí nezbývá čas na posilovnu. Vyvinula tedy systém cvičení doma a trénuje každou chvíli.
Baldwinová má na Instagramu milion sledujících a většina chválí její vzhled, píli i odhodlání.
S hercem Baldwinem se cvičitelka jógy dala dohromady v roce 2011, když se potkali v jedné newyorské restauraci. O rok později už se vzali. Mají spolu celkem sedm dětí. Dcery Carmen Gabrielu (12), Marii Luciu (5) a Ilarii Catalinu (3) a syny Rafaela Thomase (11), Leonarda Angela (9), Romea Alejandra (8) a Eduarda Paa (5).
Kromě nich má Baldwin ještě dceru Ireland (31) z předchozího manželství s Kim Basingerovou.