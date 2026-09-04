Základem pro udržení kondice je podle Baldwinové 30 minut běhání denně. „Běhám každý den… Zjistila jsem, že co jsem máma, pomáhá mi na duševní pohodu, když si najdu 30 minut na kardio. Díky tomu se mi trochu více stabilizuje nervový systém, takže to mám opravdu ráda,“ řekla Baldwinová pro Fox News.
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Kromě toho cvičí jógu a chodí na barre cvičení, což je fitness trénink inspirovaný baletem, pilates a funkčním posilováním, který využívá oporu baletní tyče. Kromě toho do volných chvilek vmáčkne krátká domácí posilování v koupelně nebo kuchyni, která předvádí ve videích svým sledujícím na Instagramu.
V jídelníčku je podle ní důležitá hlavně rovnováha. „Moje strava není vždy stejná. Myslím, že si lidé myslí, že jím pořád jen salát, což jsem v minulosti rozhodně dělala. Ale nedávno jsme v devět večer otevřeli dvě různé krabičky zmrzliny. Takže někdy to vypadá právě takhle. Jezte zdravě a pak si to užijte. Občas si dejte kousek pizzy. Dejte si zmrzlinu. Myslím, že jde prostě o trochu rovnováhy,“ míní Baldwinová.
Sama na fotkách a videích působí jako hadí žena, ale manžela se jí ani za čtrnáct let soužití nepodařilo rozhýbat. „Nedotkne se prstů na nohou. Vzala jsem si doslova nejméně ohebného člověka, jakého jsem kdy potkala,“ řekla.