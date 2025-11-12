Hes nachytal Kubelkovou na záchodě StarDance Tour. Vypadala jako čarodějnice

Zuzana Stiboříková
  13:00
Oskar Hes kosí nejen své kolegy ze StarDance, ale také sociální sítě. Jeho videa, ve kterých inscenuje „likvidaci“ svých soupeřů, mají stále vysokou sledovanost. A samozřejmě i velkou dávku humoru a nadsázky. Tentokrát si posvítil na tajemství věčného mládí Ivy Kubelkové.

„Takhle nemůže vypadat žádnej normální smrtelník!“ tvrdí Oskarovi jeho tanečnice Katka, když se ho snaží přesvědčit, že za mladistvým vzhledem „Kleopatry českého modelingu“, takto Ivy Kubelkové, musí stát nějaké čáry a kouzla. A pokud Oskar její tajný recept zjistí, možná se mu podaří po Jiřím Dvořákovi vyřadit i Ivu.

Aby Oskar našel Ivin elixír mládí, schová se v její tajné laboratoři. Poté, co jí lektvar ukradne, změní se bývala misska k nepoznání.

Chcete vidět Kubelkovou bez makeupu?

Nebýt čarodějnických rekvizit, člověk by skoro věřil, že situace není nahraná. Iva Kubelková je zřejmě pro každou legraci a ráda Oskarovi v jeho videu zapózovala bez líčení, rozcuchaná a dokonce z nelichotivého spodního úhlu.

Navzdory recesi, která Oskarova vida provází, není pochyb, že Iva je skutečná čarodějka. Nejen její vizáž, ale i fyzická kondice je obdivuhodná. Dokázala to nejen ve 12. řadě StarDance, ale i letos během náročné šňůry po českých městech StarDance Tour. Video sice má parodovat soutěživost, která profesionální tanec provází, ale ve skutečnosti skládá hold nejen jejímu nestárnoucímu půvabu, ale také smyslu pro humor.

Fantom Hes je zpět na scéně

Herec Oskar Hes začal svůj cyklus „likvidačních“ videí točit během StarDance XIII s režisérem Vojtou Frajtem. Převtělil se do role fantoma, který se během soutěže postupně zbavuje svých soků: zpěvačky Lucie Vondráčkové, cyklisty Jiřího Ježka, herečky Jany Paulové či herečky Marty Dancingerové.

Návrat fantoma. Oskar Hes připravil Jiřího Dvořáka o jeho zlato v hrdle

Diváci si recesi oblíbil nejen jako zábavnou vsuvku, ale také způsob, jak nahlédnout do zákulisí StarDance a trochu poznat hvězdy zblízka. Ve volných chvílích StarDance Tour Hes tuhle tradici obnovil a jako prvního vyřadil Jiřího Dvořáka.

