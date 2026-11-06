Supermodelky
Tato fotka to odstartovala. Snímek Petera Lindbergha pro lednové číslo časopisu Vogue z roku 1990 je považován za jeden z okamžiků, který zrodil fenomén supermodelek. Půvabné dívky přestaly být jen tvářemi módních domů a proměnily se v globální celebrity.
Fotografie se stala symbolem nástupu nové generace modelek, jejichž jména začala být stejně známá jako módní značky, pro které pracovaly. Snímek zaujal také zpěváka George Michaela, který všech pět žen následně obsadil do videoklipu Freedom! ‚90; jejich společné vystupování pak dále pomohlo vytvořit fenomén celebritních supermodelek 90. let.
A to vše v době bez internetu a sociálních sítí.
Jak dnes vypadají ty nejslavnější a které Češky a Slovenky mezi nimi uspěly?