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Pamatujete si topmodelky 90. let? Jak dnes vypadají Schifferová či Herzigová

Autor:
  8:23
Supermodelky konce 80. a 90. let byly skutečnými ikonami své doby a jména jako Cindy Crawfordová, Claudia Schifferová či Naomi Campbellová znal doslova celý svět. Dnes se mnohé z nich blíží důchodovému věku nebo už do něj vstoupily. Některé zůstávají výrazně přítomné v módě a bez váhání pózují i v odvážných modelech, jiné se během let proměnily natolik, že jejich vzhled vyvolává pozornost. Jak dnes vypadají a čemu se věnují? A které Češky a Slovenky se také umístily mezi nejslavnější modelky světa?
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Supermodelky

Modelky Naomi Campbellová, Linda Evangelista, Tatjana Patitzová, Christy Turlingtonová a Cindy Crawfordová, New York, 1990

Tato fotka to odstartovala. Snímek Petera Lindbergha pro lednové číslo časopisu Vogue z roku 1990 je považován za jeden z okamžiků, který zrodil fenomén supermodelek. Půvabné dívky přestaly být jen tvářemi módních domů a proměnily se v globální celebrity.

Fotografie se stala symbolem nástupu nové generace modelek, jejichž jména začala být stejně známá jako módní značky, pro které pracovaly. Snímek zaujal také zpěváka George Michaela, který všech pět žen následně obsadil do videoklipu Freedom! ‚90; jejich společné vystupování pak dále pomohlo vytvořit fenomén celebritních supermodelek 90. let.

A to vše v době bez internetu a sociálních sítí.

Jak dnes vypadají ty nejslavnější a které Češky a Slovenky mezi nimi uspěly?



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Témata: Eva Herzigová

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