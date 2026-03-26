Trpím syndromem podvodníka, říká mladý Voldemort a nový Sherlock

Autor:
  9:47
Anglického herce, jehož plné jméno zní Hero Beauregard Faulkner Fiennes Tiffin, v roce 2009 proslavila role mladého Toma Marvola Raddla ve filmu Harry Potter a Princ dvojí krve. Dnes už o něj zjevně stojí i režisér Guy Ritchie, a to rovnou pro hlavní roli svého nového seriálu.
Hero Fiennes Tiffin v seriálu Mladý Sherlock (2026) | foto: © Amazon Prime Video

Hero Fiennes Tiffin (Londýn, 3. března 2025)
25 fotografií

Osmadvacetiletý Hero Fiennes Tiffin má v britském filmovém světě mimořádně známé příjmení – je synem režisérky Marthy Fiennesové a kameramana George Tiffina a zároveň synovcem herců Ralpha a Josepha Fiennesů. Poslední jmenovaný bude hrát jeho otce v seriálu Mladý Sherlock, moderně pojatém návratu k postavě detektiva Sherlocka Holmese.

„Je to splněný sen. S Joem jsem chtěl spolupracovat odjakživa – ostatně jako s kýmkoliv dalším z mé rodiny, ale to zkrátka vyžaduje počkat si na správnou příležitost,“ sdělil herec reportérům z magazínu Hello!. „Mám velké štěstí, že se mi takových příležitostí v tomto oboru dostalo. Než na to dojde, určitě se musím v herecké branži ještě trochu přiučit a dovzdělat,“ směje se.

Dónal Finn a Hero Fiennes Tiffin v seriálu Mladý Sherlock (2026)

Jak Hero ostatně sám říká, z pochybností a sebereflexe rozhodně ještě „nevyrostl“. „U každého angažmá mám zpočátku syndrom podvodníka, tedy hodně pochybností a pocit, že jsem tam omylem. Divím se, že mi někdo danou práci vůbec svěřil,“ přiznává otevřeně. „Ale nechávám si to pro sebe, snažím se ze všech sil a po čase se i ta sebedůvěra dostaví. Ovšem když takhle někdy ve čtvrtém měsíci dostavil na natáčení i Joe, mohl jsem začít celé tohle kolečko znovu,“ směje se.

Showrunner Matthew Parkhill prozradil, že měl zpočátku obavy, jak bude rodinné propojení fungovat v praxi, ale po setkání s Josephem Fiennesem prý rychle změnil názor. „Vyprávěl mi historky z doby, kdy byl Hero malý, a jak pro něj předváděl kouzelnické triky. Bylo vidět, že Hera vážně zbožňuje,“ uvedl. Dodává, že tuto jejich laskavou rodinnou dynamiku s Josephovým svolením přenesl i do seriálu – podle jeho slov by se měla projevit někdy v sedmé epizodě.

Michael Gambon a Hero Fiennes Tiffin ve filmu Harry Potter a princ dvojí krve (2009)

Chválou nešetřil ani Dónal Finn, který v seriálu ztvárňuje Jamese Moriartyho. „Je mimořádně soustředěný, vnímavý a energický. Díky jeho zvídavosti a pečlivosti jsou leckteré scény ještě lepší, než jsem si je představoval,“ řekl před reportéry na adresu mladého Fiennese Tiffina. „Hotový forenzní vědec, a přitom nesmírně spontánní, úžasný herec.“

Dějově se Mladý Sherlock podle tvůrců vrací do 70. let 19. století – do doby, kdy Sherlock ještě není legendárním detektivem, a stejně tak ani Moriarty jeho úhlavním protivníkem. Osmidílná série sleduje zrod jejich vztahu od prvního setkání na Oxfordu a postupně je vede k vyšetřování série záhadných vražd. Seriál měl premiéru na platformě Amazon Prime 4. března 2026.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.