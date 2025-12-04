Čím jsme starší, tím méně nás srovnávají s tátou, vypráví synové Vladimíra Dlouhého

Premium

Fotogalerie 15

Zleva Jiří a Jan Dlouhý | foto: Zátorský JanMAFRA

Jan Malinda
Jiří Dlouhý se při focení postavil nahoru, Jan Dlouhý dolů. Tahle dvojvaječná dvojčata by teoreticky mohla trpět nebo žít z odkazu, že jsou synové toho slavného herce Vladimíra Dlouhého. Ale nemusí. I když je maturita čeká až napřesrok, už teď, v devatenácti, toho odehráli a natočili docela dost na to, aby měli co vyprávět.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Poradíte mi snadné rozpoznávací znamení, jak vás – vyjma délky vlasů – spolehlivě rozeznat?
Jiří: Pokud jsme pro někoho nerozeznatelní, a i s takovými reakcemi se setkáváme, tak na první pohled jsme rozlišitelní stylem oblékání. Já jsem sekáčový typ, zatímco Janík je... (k bratrovi) Popiš se...
Jan: Někdo mi řekl, že se oblékám jako důchodce.
Jiří: Mezi důchodce jsem Janíka zařadil konkrétně já. On na oplátku mému stylu přezdívá bezdomovec.

„Stranou virtuálního světa nás máma držela odmala. Ne vždy nás ale mohla uhlídat.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Dej si mě, láká Daniela Zálešáková. Modelka vydala kuchařku plnou sexy fotek

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Karen z Krok za krokem je poprvé matkou. Jak dnes vypadají hvězdy seriálu?

Od natočení rodinného seriálu Krok za krokem uběhlo už 20 let. Děti Franka...

Angela Watsonová (50) se proslavila v 90. letech jako Karen Fosterová v sitcomu Krok za krokem. Letos v listopadu oslavila americká modelka a herečka padesáté narozeniny, loni se stala poprvé...

Hvězda seriálu Emily in Paris se opět ukázala nahá, odvážných scén se nebojí

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová na Instagramu

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová (31) se proslavila díky populárnímu seriálu Emily in Paris. V páté řadě, která bude mít již brzy premiéru, se už sice na vlastní žádost neobjeví,...

Pod sto ještě nemám, říká Hezucký. Ukázal nemocniční pokoj a pokáral sestřičku

Patrik Hezucký v nemocnici při natáčení podcastu Lepší už to nebude (25....

Leoš Mareš (49) v páteční Ranní show popsal natáčení podcastu Lepší už to nebude, které absolvoval v roli kameramana při pravidelné návštěvě svého kamaráda Patrika Hezuckého (55). Ten byl ve...

Lucku jsem měl upřímně rád. Nezapomenu, oznámil Polívka rozchod s Vondráčkovou

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (červenec 2023)

Herečka Lucie Vondráčková (45) a zápasník MMA Zdeněk „Gameover“ Polívka (27) se rozešli. Rozchod oznámil Polívka na sociální síti s tím, že se chce vyhnout „trapným klišé a přáním“.

Ustáli jsme to dobře, hodnotí nejtěžší roky svého života Lucie Křížková

Lucie Křížková

I pro lékaře v příbramské nemocnici byla raritou, když jí tam v patnácti operovali žlučník. To už měla za sebou rok trápení s kolikami. Menší problémy se zažíváním řeší pořád a možná i proto je Lucie...

4. prosince 2025

Čím jsme starší, tím méně nás srovnávají s tátou, vypráví synové Vladimíra Dlouhého

Premium
Zleva Jiří a Jan Dlouhý

Jiří Dlouhý se při focení postavil nahoru, Jan Dlouhý dolů. Tahle dvojvaječná dvojčata by teoreticky mohla trpět nebo žít z odkazu, že jsou synové toho slavného herce Vladimíra Dlouhého. Ale nemusí....

4. prosince 2025

Michaela Ochotská má druhé dítě, ve šternberské nemocnici porodila dceru

Michaela Ochotská

Bývalá moderátorka Michaela Ochotská (40) zveřejnila ve středu na sociální síti snímky z porodnice, z nichž je patrné, že rodila císařským řezem. Narodila se jí dcera. Holčička dostala jméno Arien.

3. prosince 2025  20:24,  aktualizováno  23:02

Ženy jsou krvelačnější než chlapi, prohlásil moderátor Ondřej Novotný

Ondřej Novotný v Show Jana Krause (premiéra 3. prosince 2025)

Ondřej Novotný (48) kromě reality show Survivor je spolumajitelem organizace Oktagon MMA. V Show Jana Krause popsal, jak na takové zápasy reagují ženy a promluvil také o tom, jak na svých přednáškách...

3. prosince 2025

Chybí mi halušky, přiznává Sklenaříková. Supermodelka promluvila o dceři i lásce

Slovenská modelka a herečka Adriana Sklenaříková (Monako, 12. července 2025)

Slovenská modelka a herečka Adriana Sklenaříková (54) je po letech opět v Praze. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o své dceři Nině a přiznala, že po rozvodu je momentálně velmi šťastná po boku...

3. prosince 2025

Sydney Sweeney zářila na premiéře Pomocnice, znovu okouzlila odvážným výstřihem

Sydney Sweeney během premiéry filmu Pomocnice v New Yorku. (3. prosince 2025)

Americká herečka a modelka Sydney Sweeney (28) znovu okouzlila červený koberec. Na premiéře filmu Pomocnice se ukázala v blyštivých šatech s hlubokým výstřihem, který zdůraznil její proslulý dekolt....

3. prosince 2025  11:22

Lucku jsem měl upřímně rád. Nezapomenu, oznámil Polívka rozchod s Vondráčkovou

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (červenec 2023)

Herečka Lucie Vondráčková (45) a zápasník MMA Zdeněk „Gameover“ Polívka (27) se rozešli. Rozchod oznámil Polívka na sociální síti s tím, že se chce vyhnout „trapným klišé a přáním“.

3. prosince 2025  10:45

Holky z OnlyFans nám nevadí, ale do vztahů je nehledáme, říkají Bacheloři

Rozstřel
Hosty pořadu Rozstřel jsou Martin a Miroslav Dubovičtí - bratři Bacheloři....

Dvojčata Miroslav a Martin Dubovičtí prošli reality show Bachelor, aby našli lásku. Jeden už má dceru s Veronikou Kopřivovou, druhý je zatím bezdětný, oba ale touží po rodině. V pořadu Rozstřel...

3. prosince 2025

Hvězda seriálu Emily in Paris se opět ukázala nahá, odvážných scén se nebojí

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová na Instagramu

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová (31) se proslavila díky populárnímu seriálu Emily in Paris. V páté řadě, která bude mít již brzy premiéru, se už sice na vlastní žádost neobjeví,...

3. prosince 2025

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

3. prosince 2025  6:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jsem první z Janových žen, která se postavila na zadní, říká Pavlína Saudková

Jan Saudek a Pavlína Saudková. Stále si vykají, ale po nějaké chvíli vám to...

Jsou spolu už dvacet jedna let. Dost možná i proto, že se Pavlína Saudková vzepřela přání svého partnera, světově uznávaného fotografa Jana Saudka, aby byla ženou v domácnosti.

3. prosince 2025

Byl jsem poblíž, vzpomíná Jan Dlouhý na střelbu na Filozofické fakultě

Jan Dlouhý (11. listopadu 2025)

„Tatínek se o něj nezajímal a maminka spáchala sebevraždu. Našel ji v šesti letech oběšenou na věšáku,“ popisuje Jan Dlouhý postavu Darryla, kterého hraje v inscenaci Monstrum v Divadle v Řeznické....

3. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.