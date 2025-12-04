Poradíte mi snadné rozpoznávací znamení, jak vás – vyjma délky vlasů – spolehlivě rozeznat?
Jiří: Pokud jsme pro někoho nerozeznatelní, a i s takovými reakcemi se setkáváme, tak na první pohled jsme rozlišitelní stylem oblékání. Já jsem sekáčový typ, zatímco Janík je... (k bratrovi) Popiš se...
Jan: Někdo mi řekl, že se oblékám jako důchodce.
Jiří: Mezi důchodce jsem Janíka zařadil konkrétně já. On na oplátku mému stylu přezdívá bezdomovec.
„Stranou virtuálního světa nás máma držela odmala. Ne vždy nás ale mohla uhlídat.“