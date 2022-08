Ženy jsou silné. Ne všechno, co zvládnou, by chlapi dali, říká Marek Lambora

Hrajete v novém česko-slovenském filmu Láska hory přenáší. Čím byste na snímek nalákal?

Film se odehrává na horách během jednoho dne. A je zajímavé zjistit, co se dá v průběhu čtyřiadvaceti hodin pokazit nebo s kým se můžete potkat. Málokterý film má tak efektní zápletku, kdy se děj vrací v čase a divák se během různých dějových linek postupně dozvídá do detailu, co se opravdu stalo. Film vás tak udržuje neustále v napětí. Tahle romantická komedie je prostě jiná. Jak kamerou, tak vizuálem, scénářem či hereckým obsazením. Během natáčení jsem se potkal s Aničkou Fialovou, což je moje spolužačka z konzervatoře. Od školy jsme spolu nepracovali. Jsem rád, že jsme se sešli na place.

Chtěl bych si zkusit taky trochu jiné postavy než zamilované romantické kluky.