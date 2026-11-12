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Byla jsem na rodinných konstelacích, pomohlo mi to, říká herečka Zuzana Mauréry
V komedii Něco jako rodina hraje kdysi úspěšnou ale stále sebevědomou herečku a zároveň odvrženou milenku bohatého pána domu, o jehož dědictví usilují všichni okolo. Toho ztvárnil Petr Štěpánek. „Poslední dobou mi dávají o dost starší partnery,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Zuzana Mauréry.
„Když to bylo poprvé, říkala jsem si, aha, asi chtějí, aby mezi námi byl větší věkový rozdíl, ale když se to opakovalo, tak jsem se nad sebou zamyslela a pochopila. No jo, jsem už padesátnice, takže teď to bude takhle,“ říká smířeně.
S dědictvím žádné velké zkušenosti nemá. „Já na penězích nelpím. Nemám problém si je vydělat a přijde mi to tak správně. Takže i když mi někdo něco dá, nepotentočkuji se. Vážím si toho, ale zároveň si uvědomuji, vždyť jsou to jen peníze,“ vypráví. „Říkám to z pozice člověka, který jich sice nemá tolik, ale na druhou stranu celý život dostatek. Já ty peníze tak neprožívám,“ dodává.
To ale neznamená, že by jí dárky, například od partnera, byly proti mysli. „Štábní kultura musí být. Aspoň nějaký emoční projev, když nic jiného,“ říká. V současné době je ale single. Na premiéře filmu se objevila ve slušivých šatech, díky kterým bylo vidět, že zeštíhlela. „Podstoupila jsem léčbu Mounjarem,“ přiznává se k hubnoucím injekcím.
„Mám poruchu příjmu potravy. Vždycky jsem ji měla, ale kdysi se to nediagnostikovalo. Říkali vám, že nemáte pevnou vůli, abyste víc cvičili a méně žrali. Ale když si s tím s ubíhajícími léty neumíte poradit, ačkoliv děláte všechno možné… Po Mounjaru jsem najednou pocítila, jaké to je, když vám chemie ovlivní mozek a vypne ten neustálý chtíč po jídle. V tu chvíli si řeknete, aha, tak mě opravdu chemicky něco v tom těle chybí. Ale samozřejmě, že jsem pod lékařským dohledem. Neberu to na lehkou váhu,“ vypráví.
Od konce srpna zhubla jedenáct kilo. „Jenomže moje tělo není s Mounjarem příliš kompatibilní. Takže k němu beru ještě dva další léky. Ale kamarádka lékařka mi vysvětlovala, že vedlejší účinky Mounjara jsou nic proti viscerálnímu tuku, který dělá v organismu hroznou paseku,“ říká. „Mně se objevil reflux, tvoří se mi v krku taková hrčka a protože vzhledem ke své profesi hodně zpívám, musela jsem přestat Mounjaro používat. Takže to tak přerušuji a zase se k němu vracím…,“ přiznává.
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Chci a vždy ráda zůstanu Slovenkou na návštěvě, říká Zuzana Mauréry o Česku
„Ale ten lék vám stejně odstraní jenom tu nepřekonatelnou chuť na jídlo. Kolik toho sníte a co, je už na vás, musíte si s tím sama poradit. Mounjaro za vás taky nebude cvičit, což je rovněž důležité,“ dodává. Sama třikrát týdně podstupuje silové tréninky.
„S pohybem jsem nikdy problém neměla, vždycky jsem se hýbala. Jenom s tím jídlem a sladkostmi jsem si nevěděla rady. Ale ten doktor, který mě léčí, a dělá tomu velkou osvětu, mi říká, že když má někdo vysoký tlak, bere na to léky. A já mám poruchu příjmu potravy, na kterou je taky třeba brát medikamenty. Takže jsem shodila jedenáct kilo tuku a můj organismus jásá,“ dodává.
Dbá na to, aby měla dostatečný příjem bílkovin a jí menší porce. „Je to fakt velký rozdíl v té hlavě, když nelačníte pořád po jídle a můžete se věnovat jiným věcem,“ popisuje svoje pocity. Šatník měnit nemusí. „Ve skříni mám všechny velikosti. Od 36 po 46 a pak už jsou to, jak já říkám stany,“ usmívá se.
V Praze se vyskytuje často. Ve Studiu DVA dlouhodobě zaskakuje za Zuzanu Kronerovou v úspěšné komedii Amatéři. Tamtéž hraje i v inscenaci Jak je důležité míti Filipa a ve Vánoční koledě.
Letos ji ale vynechá, protože se chystá na šňůru vlastních vánočních koncertů po osmi slovenských městech. Doprovázet ji bude bigband, jedenáctičlenný smyčcový orchestr, dětský sbor a sólisté Svatopluk Malachovský a Miroslav Dvorský.