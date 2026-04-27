Princezna Xénie i Káťa z Návštěvníků. Dagmar Patrasová slaví sedmdesátiny

  9:09
Herečka a zpěvačka Dagmar Patrasová, která se narodila 27. dubna 1956, je známá jako princezna Xénie ze seriálu Arabela, vědkyně Káťa z Návštěvníků či jedna z obětí ze Smrti stopařek. Její živelnost a půvab prozářily strnulou dobu, pojmem se stala například nahá scéna v komedii Vrchní, prchni!

Později začala vystupovat také jako zpěvačka písní pro děti a moderátorka dětských pořadů.

Patrasová se narodila v rodině docenta AMU a zpěvačky filharmonického sboru. K hudbě měla vztah odmalička, chodila na klavír, navštěvovala Kühnův dětský sbor, ale dělala i gymnastiku. Na konzervatoři studovala herectví. Debutovala v legendárním Semaforu, v rozhlase hrála v kabaretech Červená sedma.

Dagmar Patrasová v seriálech Arabela a Návštěvníci
Dagmar Patrasová v tričku s fotkou dcery Aničky na křtu videoklipu Felixe Slováčka s názvem Noční slzy (Praha, 31. března 2026)
Dagmar Patrasová a Jana Nagyová ve filmu Smrt stopařek (1979)
V roce 1980 Patrasová hrála ve filmu Vrchní, prchni!, z něhož pochází také legendární sprchovací scéna.
Před kamerou debutovala v roce 1973 v komedii Třicet panen a Pythagoras. Výrazněji na sebe upozornila v roce 1979 ve snímku Smrt stopařek, kde hrála se slovenskou kolegyní Janou Nagyovou, s níž se později sešla v pohádkovém seriálu Arabela. Malé, ale výrazné role ve snímcích Vrchní, prchni a Trhák z ní udělaly sexuální symbol začátku 80. let.

K dětským písničkám se Patrasová dostala přes role v pohádkách Koloběžka I. nebo O princezně, která ráčkovala a pro děti vydala populární „Dáda“ přes dvě desítky komerčně úspěšných desek. Účinkovala i ve Studiu kamarád, Kuřátkách nebo v Kouzelné školce.

2. dubna 2026

Od roku 1983 je vdaná za klarinetistu Felixe Slováčka, přičemž jejich vztah v posledních letech hýbe bulvárem. Ze vztahu se narodily dvě děti, syn Felix mladší (42) a dcera Anna, která loni v dubnu zemřela na rakovinu ve věku 29 let.

V posledních letech vzbudila pozornost autonehodami pod vlivem alkoholu. V srpnu 2023 uložil soud Patrasové za dvě nehody po požití alkoholu dvouletý zákaz řízení a peněžitý trest 200 tisíc korun. Televize Nova dříve uvedla, že Patrasová bourala pod vlivem alkoholu už v prosinci 2018. Dostala za to zákaz řízení na rok a půl a pokutu 150 tisíc korun.

23. května 2022
