Ženská solidarita v Hollywoodu neexistuje. Vše je faleš, říká Sydney Sweeney

Byla to velká sláva, když Aleš Cibulka představoval svůj stolní kalendář na příští rok. Dokud ovšem nepromluvil jeho životní partner Michal Jagelka. „Jeho rukopisy jsou plné překlepů, hrubek i...

Není to schválně, vysvětluje Kostka, proč si ještě nevzal Studenkovou

Jsou spolu už třicet jedna let. Popřeli všechny prognózy, že vztah mladšího muže se starší ženou nemá šanci vydržet. Do manželství ovšem Zdena Studenková a její o sedmnáct let mladší partner muzikant...