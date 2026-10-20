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Má skoro dva metry a šumluje, říká Jachnická o synovi. Není herec ale sportovec

Monika Gordíková
Matyáš Jachnicki a Stanislava Jachnická

Matyáš Jachnicki a Stanislava Jachnická | foto: Anna Kristová, MAFRA

Herečka a dabérka Stanislava Jachnická se svou sestrou Blankou Maxovou v...
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Syn herečky a dabérky Stanislavy Jachnické (61) má sice nulové zkušenosti s hraním, o to více sportů už vyzkoušel. Matyáš Jachnicki (27) je momentálně volejbalistou extraligového týmu Aero Odolena Voda. V rozhovoru pro Magazín DNES promluvili o legendárním seriálu Přátelé, kde herečka namluvila postavu Phoebe, a také ve kterých show by se rádi objevili.

Matyáš Jachnicki o sportu i hraní

PROČ HRAJU VOLEJBAL
Začínal jsem s hokejem a vydržel u něj asi deset let, než mě přestal bavit. Zkoušel jsem tenis, kickbox... Na volejbal došlo díky tátovi, který se v něm pohyboval. Když jeho známý, volejbalový šéftrenér, viděl, jak jsem vysoký, oslovil mě. Začal jsem plážovým, který pořád v létě hraju. Objíždím turnaje.

Matyáš Jachnicki

Matyáš Jachnicki (vpravo) s rodiči

Bezmála dvoumetrový smečař extraligového týmu Aero Odolena Voda, s nímž zaznamenal zatím největší úspěch před dvěma lety díky stříbru v Českém poháru. Věnuje se i plážovému volejbalu, v něm několikrát vyhrál Český pohár, byl vicemistrem Česka do 20 let a hrál na světovém šampionátu do 23 let. S partnerkou Sárou má čtyřměsíčního syna Samuela.

MOJE HERECKÉ ZKUŠENOSTI
Žádné. Jen asi dvakrát jsem šel na konkurz pro reklamu.
(Stanislava: Jenže v deseti letech měřil asi 180 centimetrů. Ale myslím, že talent má. Jen špatně mluví, hrozně šumluje.)
Později jsem ještě dostal nějaké nabídky, ty jsem musel odmítnout kvůli sportovnímu vytížení. Ale bavilo by mě to. Dostat roli bez konkurzu by bylo ideální. (smích)

CO BYCH HNED PŘIJAL
Nabídku ze Survivoru.
(Stanislava: Já to kdysi chtěla taky, ještě když u nás vysílali americkou verzi.)
Na americkém Survivoru jsem vyrůstal.
(Stanislava: Tak když už jsme u těch přání... Ehm... Ráda bych do StarDance.)
A moje partnerka do Zrádců. Snad si to přečte hodně důležitých lidí.

JÁ A SERIÁL PŘÁTELÉ
Viděl jsem asi třetinu epizod. Povedený seriál, ale nikdy jsem ho nesjel celý. Samozřejmě jsem už několikrát slyšel poznámku ve stylu: „Jé, ty jsi od Phoebe.“

KDY POMOHLO MÁMINO JMÉNO
Bylo mi asi osm, když jsem si chtěl na hradě Kost koupit u stánku prak, jenže jsem neměl dost peněz. Tak jsem se stánkaře zeptal, jestli zná herečku Stanislavu Jachnickou. On že ano a já se pochlubil, že je to moje maminka. A prak byl můj.
(Stanislava: Náhodou šlo o šermíře z divadla, kde jsem hrála.)
Tenhle trik mi vyšel víckrát.

NA CO CHODÍM DO DIVADLA
Od dětství se snažím být na každé maminčině premiéře. Přiznávám se však, že mě baví jenom komedie, kterých na seznamu zrovna moc nemá.

KVÍZ: Legendární seriál Přátelé slaví. Jak dobře ho znáte?

KOLIK JSEM PŘEČETL KNIH
Jednu.
(Stanislava: Prosím vás, tu leda prolistoval.)
Jako malému se mi jednou líbily obálky nějakých dětských detektivek. První díl jsem tak nějak proběhl, abych dostal i další dva. Já ignoroval i povinnou četbu.
(Stanislava: Nemohla jsem uvěřit, že loni dostal knihu k Vánocům. Příběh Jardy Jágra, kterého se ale ještě nedotkl.)

PROČ NEMÁM INSTAGRAM
Zjistil jsem, že ho nepotřebuju. Jenom jsem ho hodiny projížděl a nic z toho, tak jsem ho zrušil. Spolupráce za statisíce jsem neměl, tak co. Možná až teď budu mít nějaké herecké nabídky, obnovím ho. (smích)

Stanislava Jachnická o volejbalu i šavlích

ČÍM MĚ MATYÁŠ DOJÍMAL
Dětskou dvorností, která mu vydržela dodnes. Když mu bylo snad devět, čekal na mě na zastávce s růží v ruce. Ze školního výletu se pokaždé vrátil s dárkem. Na rande chodil s kytkou.
(Matyáš: To je díky tobě a tátovi. Nepamatuju si třeba, že by táta někdy vyrazil do divadla na tvé představení bez kytky.)

Stanislava Jachnická

Herečka Stanislava Jachnická

Její nejznámější role je dabingová – před lety bravurně namluvila potrhlou Phoebe v kultovním seriálu Přátelé. Životopis má plný seriálových a filmových rolí. Hraje i divadlo, teď je na volné noze. Učí na pražské Mezinárodní konzervatoři. Vedle Matyáše má s manželem ještě starší dceru Kristýnu a od ní dvě vnučky, dohromady je tedy trojnásobná babička.

KDY MĚ OPRAVDU NAŠTVAL
Když po roce nechal Fakulty tělesné výchovy a sportu. Napoprvé zvládl talentové zkoušky, které jsou enormně těžké. Představte si, jak s jeho dvoumetrovým tělem děláte gymnastiku.
(Matyáš: Jenže jako profesionální sportovec bych školu těžko stíhal a individuál bych patrně nedostal.)

KOLIK JEHO ZÁPASŮ VIDÍM
(Matyáš: Žádný.)
Jak žádný?
(Matyáš: Kolikrát jsi byla na Odolence? Třikrát?)
Je to se mnou těžké. Na tvoje zápasy nemám nervy. Nehysterčím nahlas, ale uvnitř hrozně trpím. Už když hrál hokej, kolikrát jsem před koncem zápasu radši odešla.

MŮJ VZTAH K VOLEJBALU
Myslela jsem si, že ho docela umím, než jsem si pinkla s manželem. Řekl mi: „Neztrapňuj se, necháme toho.“ A tak jsem začala chodit na kurzy. Trochu jsem se do toho dostala. Občas hrajeme s Matyášem ve dvojici, což je super, protože on za mě všechno spraví a moje nešikovnost není tolik vidět.

JAK POSILUJU VE VÝTAHU
To musím natočit na Instagram. Když jdu s naším buldočkem, napnu mezi rukama vodítko a opřu se o stěnu do pozice, jako kdybych seděla na židličce. Takový dřep držím šest pater. V zrcadle kontroluju, jestli mám pravý úhel mezi stehny a lýtky.

Magazín DNES+TV

KDY DRŽÍM ŠAVLE
Docela často. Díky zeťákovi jsem objevila umění kozáckých šavlí, kterým se říká šašky. Abych se s nimi naučila, připojila jsem se k jednomu pražskému spolku. Na chalupě mám jeden pár dřevěných a doma v Praze kovové, s těmi se občas pěkně majznu.

PROČ JSEM BYLA V AFRICE
Byla jsem součástí týmu, který jel předat dar parku na ochranu goril. Viděla jsem Ugandu a Rwandu. Natočili jsme dokument, v němž jsem jedna z průvodkyň a který ještě letos odvysílá Česká televize. Točili jsme v přírodě, ale i s místními ve vesnicích.

CO MI BOHUŽEL NEVYŠLO
Když jsme dabovali Přátele, navrhovala jsem, aby naše parta vyrazila za oceán a setkala se s herci, případně si sedla do kavárny jako komparz. Bohužel to bylo nezorganizovatelné. Ale třeba se s představitelkou Phoebe Lisou Kudrow ještě setkám.

24. srpna 2026
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