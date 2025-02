„Když se to v roce 2001 stalo mně, neexistoval žádný program, který by mi poté pomohl znovu chodit nebo by zmírnil moje utrpení. Neexistovala žádná následná péče a, samozřejmě, jak je moc dobře známo, pojišťovny nás podvádějí na každém kroku – žádné pojištění mi také nepomohlo. Nebylo zkrátka vůbec nic. A jsem si jistá, že teď je toho pravděpodobně dokonce ještě méně,“ řekla Sharon Stone v rozhovoru pro web The Hollywood Reporter.

Hereččinu náročnou životní situaci v té době ještě zhoršil rozvod s Philem Bronsteinem, ke kterému došlo v době její rekonvalescence. „Chci lidem říct, aby opravdu bojovali, protože vím, že to dokážou. Chci, aby se na mě podívali a věděli, že já jsem v té době měla manžela, který se se mnou rozváděl, chtěl mi vzít úplně všechno, banka mi tehdy sebrala 18 milionů dolarů – všechny moje peníze. Neměla jsem nic. Žádné peníze, žádnou kariéru ani vztah a podporu okolí. Přišla jsem úplně o všechno. Byla jsem na dně, s pouhým jedním procentem šance na přežití,“ prozradila.

Držitelka ceny Emmy nabádá ostatní, aby nepodceňovali příznaky mrtvice. „Pokud vám začne ochabovat obličej, pokud máte necitlivost v rukou, pokud se vám náhle změní řeč a je nezřetelná – okamžitě volejte záchranku a neztrácejte čas. Sami pocítíte, že je s vámi něco opravdu velmi špatně a v nepořádku,“ nabádá.

„Neptejte se přátel, manžela ani nikoho jiného, co si o tom myslí – prostě volejte záchranku. Já jsem volala známým, ale zavěsili mi a nechali mě několik dní ležet samotnou doma na podlaze. Nikdo mi nepomohl. Byla jsem tam sama celé tři dny,“ vzpomíná.

„Celkem devět dní jsem krvácela do mozku a na čas se pak změnily veškeré mé vjemy. Čich, zrak, dotek... Pár let jsem nemohla číst. Věci byly protáhlé a já viděla barevné skvrny,“ popsala herečka s tím, že sedm let po mrtvici to bylo nejhorší.

Následky mrtvice pociťuje herečka i nadále. Stále má problém s viděním a pamětí. Proto je pro ni těžké získat práci. Lidé z branže se k ní prý zachovali špatně, ale nechce se tím dál trápit.

„Rozhodla jsem se, že se už nebudu zabývat nějakým svým vnitřním hněvem. Když kousnete do semínka hořkosti, nikdy už se té pachuti nezbavíte. Ale když si udržíte víru, tak přežijete. Takže teď si žiju jen tak pro radost, snažím se dělat hlavně to, co mě baví a myslet pozitivně,“ dodala Sharon Stone, která se mimo jiné věnuje například malování.