Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Roky bolesti ji dohnaly k hysterektomii. Nebyla to volba, říká Lena Dunhamová

Autor:
  13:45
Americká herečka a scenáristka Lena Dunhamová otevřeně promluvila o jednom z nejtěžších rozhodnutí svého života. Hvězda seriálu Girls přiznala, že podstoupit hysterektomii ve svých 31 letech pro ni bylo poslední východisko z let trvajícího utrpení. „Když vás něco bolí 24 hodin denně, není to vlastně moc volba,“ řekla.
Lena Dunhamová ve Washingtonu na akci na podporu práv trans lidí (31. března...

Lena Dunhamová ve Washingtonu na akci na podporu práv trans lidí (31. března 2025) | foto: AP

Lena Dunhamová na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)
Lena Dunhamová ve Washingtonu na akci na podporu práv trans lidí (31. března...
Lena Dunhamová ve Washingtonu na akci na podporu práv trans lidí (31. března...
Lena Dunhamová ve Washingtonu na akci na podporu práv trans lidí (31. března...
24 fotografií

Dunhamová se tématu věnovala během svého vystoupení v pořadu Today, kam dorazila představit svou novou autobiografickou knihu Famesick. Popsala, že roky trpěla silnými bolestmi způsobenými endometriózou, až dospěla do bodu, kdy už situace byla neúnosná.

Hysterektomie, tedy odstranění dělohy i děložního čípku, pro ni tak znamenala jediné možné řešení. Na moment, kdy si uvědomila, že už dál nemůže, vzpomíná velmi živě. „Ten den jsem byla se svou matkou,“ řekla a dodala, že právě ona okamžitě poznala, co se děje. „Zná mě tak dobře, že se mi jen podívala do očí a řekla: Tohle už dál nevydržíš.“ Podpora její matky pro ni prý byla v tu chvíli zásadní, nakonec jí s těžkým rozhodnutím pomohla právě ona.

Lena Dunhamová na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)

Herečka zároveň upozornila na širší problém, se kterým se potýká mnoho žen. „Láme mi srdce, že tak žije tolik žen, protože diagnostikovat endometriózu trvá v průměru 10 let,“ uvedla. Podle ní se ženy často setkávají s tím, že lékaři jejich potíže zlehčují. Popsala, jak těžké je najít „lékaře, který se na vás podívá a neřekne jen: Takhle se ženy cítí normálně, nebo: Takhle se prostě cítí žena, když má menstruaci.“

Vedle fyzické úlevy ale Dunhamová přiznala, že musela truchlit nad představou života, který si plánovala. „Mnoho mých snů se rozplynulo. Některé ženy nesní o tom, že budou matkami, ale já ano. A byla to velká část mé identity,“ řekla a dodala, že následně potkala mnoho žen s podobným osudem, které si našly jinou cestu k vlastní rodině.

Vstoupit do diskuse

Móda z Cannes: Collinsová a Fondová za dámy, Moore ukázala vychrtlá ramena

Nejčtenější

Euforie opět budí kontroverze. Explicitní scény Sydney Sweeney šokují diváky

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Také další díl seriálu Euforie vyvolal mezi diváky bouřlivé reakce kvůli scénám s herečkou Sydney Sweeney (28). Fanoušci na sociálních sítích kritizují epizodu za to, že překročila hranici a zašla...

Jak dnes vypadá sestřička Ina z Nemocnice na kraji města? Čunderlíkové je 74 let

Iva Janžurová a Andrea Čunderlíková v seriálu Nemocnice na kraji města (1977)

Andreu Čunderlíkovou, která oslavila před pár dny své 74. narozeniny, si televizní diváci navždy spojili s jemnou sestřičkou Inou z kultovního seriálu Nemocnice na kraji města (1977–1981). Přestože...

OBRAZEM: Finalistky Miss Czech Republic 2026 v plavkách i společenských šatech

Finalistky Miss Czech Republic 2026

Finále Miss Czech Republic se blíží, diváci budou moci sledovat živý přenos na televizních obrazovkách v sobotu 23. května večer. Která z dívek získá vítěznou korunku a stane se královnou krásy pro...

Další zpackaná plastika. Katie Price má posunuté pozadí a problém s ústy

Katie Price s manželem v Dubaji (květen 2026)

Bývalá modelka Katie Price (47) je v rukou plastických chirurgů jako doma. Co odmítnou operovat evropští lékaři, zvládnou turečtí nebo dubajští. Teď se jí ale jeden takový výlet, na který vyrazila s...

Brzobohatý oznámil konec manželství. S Danielou jsme se rozešli v klidu, sdělil

Manželé Daniela Brzobohatá a Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 11. ledna 2024)

Spekulace o rozvodu Ondřeje (43) a Daniely (47) Brzobohatých se rozjely bulvárem poté, co populární moderátorka vystoupila v podcastu s Čestmírem Strakatým bez prstýnku a ze sociálních sítí zmizely...

Princezna Kate promluvila a děti žasly. Fotografie z první cesty po nemoci

Britská princezna Kate na návštěvě Itálie ve městě Reggio Emilia (13. května...

Princezna z Walesu po ukončení náročné léčby vyrazila na svou první zahraniční misi. V italském městě Reggio Emilia navštívila místní školky a okamžitě si získala nejen pozornost, ale i srdce dětí....

14. května 2026  12:15

Zpěvák Sting trvá na svém. Potvrdil, že děti jeho bohatství nezdědí

Sting a Trudie Stylerová v Cannes (21. května 2024)

Angličan Gordon Matthew Thomas Sumner (74) je známý spíš pod svým uměleckým jménem Sting. Za svou úspěšnou hudební kariéru si vydělal jmění, které by uživilo i další generace jeho rodu, avšak zpěvák...

14. května 2026

Herečka Petra Bučková si nechala vzít prsa. Šest týdnů obrovské bolesti, popsala

Herečka Petra Bučková (2024)

Herečka Petra Bučková (47) má za sebou velmi náročné období. Kvůli vysokému riziku rakoviny prsu se rozhodla podstoupit preventivní oboustrannou mastektomii, tedy odstranění prsních žláz. K...

14. května 2026

Hvězda Lásky nebeské slaví 50. V romantické komedii okouzlila Hugha Granta

Britská herečka, zpěvačka a moderátorka Martine McCutcheonová se proslavila v...

Britská herečka, zpěvačka a moderátorka Martine McCutcheonová slaví 14. května padesáté narozeniny. Fanoušci si ji navždy spojili především s romantickou komedií Láska nebeská, kde po boku Hugha...

14. května 2026  8:30

Patrik Hartl našel porodníka pro svou dceru. Chce, aby byl u toho

Patrik Hartl (2024)

Je to prý pouhá shoda náhod, že syn se jmenuje stejně jako jeho kamarád primář gynekologicko-porodnického oddělení v Praze Podolí Hynek Heřman. Děti Patriku Hartlovi nerodil, ale spisovatel doufá, že...

14. května 2026

Pobřežní hlídka vydržela na obrazovkách 12 let. Jak vypadají hvězdy seriálu nyní?

Michael Newman (druhý zprava) v seriálu Pobřežní hlídka (1996)

Pobřežní hlídka, jejíž poslední díl se vysílal 14. května 2001, byla ve své době jedním z celosvětově nejsledovanějších televizních seriálů. Příběhy záchranářů na plážích v Los Angeles a později na...

14. května 2026

Dodavatel drog pro herce Perryho dostal dva roky vězení

Matthew Perry (Los Angeles, 28. dubna 2015)

Poradce pro léčbu drogové závislosti Erika Fleminga, který zesnulému herci Matthewu Perrymu zprostředkoval dodávky drogy ketamin, ve středu soud v Los Angeles poslal na dva roky do vězení. Informuje...

13. května 2026  21:26

Gary Cooper svou duši nespasil. Notorický sukničkář zemřel na rakovinu prostaty

Premium
Herec Gary Cooper se objevil ve 107 filmech - 14 z nich bylo němých a pouhých...

Proslul plachostí, aristokratickým vystupováním i rolemi chlapů, na které je spolehnutí. Přesto byl život hollywoodské hvězdy první velikosti Garyho Coopera plný vášně a bouřlivých románků. Divoce...

13. května 2026

Richardu Chladovi potvrzuje alibi staronový kamarád Vlasta Hájek

Anna-Marie Kánská a Richard Chlad na party Progresus v Karlových Varech (8....

Jedno se mu upřít nedá, Richard Chlad hlavu do písku nestrká. I když je v médiích líčen pomalu jako bijec MMA a přetřásá se roky stará kauza, podle níž brutálně napadl svoji bývalou přítelkyni,...

13. května 2026  12:01

Móda z Cannes: Collinsová a Fondová za dámy, Moore ukázala vychrtlá ramena

Móda na zahájení filmového festivalu v Cannes (12. května 2026)

Na zahájení filmového festivalu v Cannes dorazila spousta celebrit. Demi Moore (63), která je i v porotě, předvedla vychrtlou postavu, dámy v letech Jane Fondová (88) a Joan Collinsová (92) zastínily...

13. května 2026  11:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

„Dvojče“ Margot Robbie chce vydělat. Další herečka zamířila na OnlyFans

Jaime Pressly ve filmu Not Another Teen Movie, 2001

Herečka Jaime Pressly (48), kterou si fanoušci už dlouhé roky pletou s Margot Robbie (35), překvapila odvážným krokem. Hvězda seriálu Jmenuju se Earl oznámila vstup na platformu OnlyFans, kde chce...

13. května 2026  10:33

Jak vypadá Shauni po letech? V nové Pobřežní hlídce budou i původní hvězdy

Erika Eleniaková v seriálu Pobřežní hlídka v roli Shauni McClainové.

Fanoušci kultovního seriálu Pobřežní hlídka se mají na co těšit. Do chystané nové série se totiž vrátí i jedna z původních hvězd, Erika Eleniaková (56). Ta si zahraje svou původní postavu Shauni...

13. května 2026  9:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.