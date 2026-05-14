Roky bolesti ji dohnaly k hysterektomii. Nebyla to volba, říká Lena Dunhamová

Dunhamová se tématu věnovala během svého vystoupení v pořadu Today, kam dorazila představit svou novou autobiografickou knihu Famesick. Popsala, že roky trpěla silnými bolestmi způsobenými endometriózou, až dospěla do bodu, kdy už situace byla neúnosná.
Hysterektomie, tedy odstranění dělohy i děložního čípku, pro ni tak znamenala jediné možné řešení. Na moment, kdy si uvědomila, že už dál nemůže, vzpomíná velmi živě. „Ten den jsem byla se svou matkou,“ řekla a dodala, že právě ona okamžitě poznala, co se děje. „Zná mě tak dobře, že se mi jen podívala do očí a řekla: Tohle už dál nevydržíš.“ Podpora její matky pro ni prý byla v tu chvíli zásadní, nakonec jí s těžkým rozhodnutím pomohla právě ona.
Herečka zároveň upozornila na širší problém, se kterým se potýká mnoho žen. „Láme mi srdce, že tak žije tolik žen, protože diagnostikovat endometriózu trvá v průměru 10 let,“ uvedla. Podle ní se ženy často setkávají s tím, že lékaři jejich potíže zlehčují. Popsala, jak těžké je najít „lékaře, který se na vás podívá a neřekne jen: Takhle se ženy cítí normálně, nebo: Takhle se prostě cítí žena, když má menstruaci.“
Vedle fyzické úlevy ale Dunhamová přiznala, že musela truchlit nad představou života, který si plánovala. „Mnoho mých snů se rozplynulo. Některé ženy nesní o tom, že budou matkami, ale já ano. A byla to velká část mé identity,“ řekla a dodala, že následně potkala mnoho žen s podobným osudem, které si našly jinou cestu k vlastní rodině.