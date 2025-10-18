Spojil nás bůh, říkají o svém vztahu herečka Sarah Haváčová a kněz Marek Vácha

Herečka Sarah Haváčová a katolický kněz Marek Orko Vácha o svém seznámení promluvili následovně: „Spojil nás Bůh, je to tak. Potkali jsme se v době, kdy jsem hledala odpovědi na duchovní zážitky, které jsem si přivezla z pouti do portugalské Fátimy.“
„Nevěděla jsem, co s tím zážitkem mám dělat,“ vzpomíná Sarah. „Vzpomněla jsem si, že můj bývalý přítel kdysi pil pivo na Korunní a viděl tam pana Váchu. Tak jsem ho vyhledala. Potřebovala jsem mu sdělit ten zážitek a dozvědět se, jestli se mám nechat biřmovat. Marek mi tehdy řekl, abych na nic nečekala. A já jsem na to konto podstoupila dvouletý kurz a připravila jsem se na biřmování,“ vypráví Haváčová.
Z jejich setkání postupně vyrostlo hluboké přátelství i neobvyklé duchovní společenství v podobě projektu Hospodin v hospodě, který spojuje víru s autentickým prostředím běžného života.
Vznikl jako rozloučení se Sářinou kamarádkou Markétou, která zemřela v pouhých 29 letech. „Byla to Mše svatá v hospodě,“ říká Marek Vácha. „Byl to fantastický zážitek – jak pro nás, tak pro lidi kolem.“ Sarah dodává: „Mělo to silný ohlas. Pod hlavičkou Hospodin v hospodě jsme pak podnikli klasickou mši v Sýpce na Břevnově.“ Marka Váchu to stálo místo ve farnosti, ale nelituje. „Jedny dveře se zavřou, ale dvacet dalších se otevře,“ říká.
Sarah se mezitím rozhodla pro další nečekaný krok, vstoupila do Armády ČR. „Prošla jsem základní přípravou a bude to pokračovat,“ říká s tím, že rozhodnutí přišlo po návštěvě Ukrajiny.
Sloužíme vlasti! Herečka Sarah Haváčová absolvovala vojenský výcvik
Armádní řád přinesl Sarah nové výzvy. „Nemohla jsem si zvyknout na to, že se tam neděkuje a neprosí. Vezmeš si oběd, odneseš ho. Hlavně se nesmí zdržovat. Neremcat. Musím dopilovat hodnosti a dochvilnost.“ U vyprávění se směje, ale zároveň ví, že svou službu vlasti myslí vážně. „Střelbu budu taky trénovat. Ale střílím, terč trefím.“
Sarah Haváčová se narodila 1. září 1990 ve Vyškově. Vystudovala činohru na brněnské JAMU. Zahrála si v ostravském Divadle Petra Bezruče, v Městských divadlech pražských, v Národním divadle a Divadle Bez zábradlí. Diváci ji znají například z pohádky Škola princů (2010) a z filmů Ostravak Ostravski (2016) nebo Kurz manželské touhy (2021).
Hrála v seriálech Profesor T., Ochránce, Pozadí událostí, Ordinace v růžové zahradě, Malá velká liga, Vytoč mého agenta nebo Zlatá labuť. Zazářila i jako manželka hlavního vyšetřovatele v sérii Metoda Markovič: Hojer.
Herečka se v minulosti také zapojila do řady charitativních projektů. Například za covidu jako dobrovolnice pomáhala v pražské Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, kde pečovala o nemocné. Podnikla také humanitární cesty do Afriky a na Ukrajinu.