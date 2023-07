Mužský svět mě baví, nehrají ty naše zákulisní hry, říká Petra Nesvačilová

Co jste víc? Komediální herečka, nebo seriózní tvůrce dokumentů?

To i to. Myslím, že to je padesát na padesát. Ale nepociťuju to jako schizofrenii, mám to prostě půl na půl. Možná to souvisí i s tím, že v sobě máme vedle ženského i mužský princip, což krásně pojmenoval psychiatr Carl Gustav Jung (švýcarský zakladatel analytické psychologie, žil v letech 1875–1961, pozn. red.).

Jiří Ornest pro mě byl velmi důležitý. Troufnu si říct, že jsme byli přátelé, i když jsme si celou dobu vykali. Přišel na všechny moje klauzury. A jednou mi řekl: „Nesvačilová, bylo to krásný!“