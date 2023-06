Odezva na přiznání, že nechci mít děti, mě překvapila, říká Petra Bučková

Oduševnělá tvář a hluboké oči ji předurčují k rolím trpících matek, kterých si v uplynulých letech užívá dosyta. Do širšího povědomí však vtrhla jako živelná dcera primáře Mázla z Ordinace v růžové zahradě. Po projektech jako Jitřní záře nebo #martyisdead, internetovém seriálu, který získal prestižní světovou cenu Emmy, teď herečka PETRA BUČKOVÁ (44), jež dvanáct let působila jako zdravotní klaun, konečně ukazuje i svou tragikomickou tvář v seriálu Sex O’Clock na Voyo. Čím je pro ni právě role neurotické Judity těžká a co obnáší přiznat veřejně, že v soukromém životě matkou být nechce? | foto: Tomáš Krist, MAFRA