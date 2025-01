Stárnutí a menopauza jsou krásnou součástí života, říká Naomi Wattsová

Herečka tvrdí, že menopauza pozitivně ovlivnila její hollywoodskou kariéru. Vysvětlila, že to byla transformační a posilující zkušenost. Protože přijetím svého já se osvobodila. „Stačí být autentická a říct: Tohle jsem já,“ řekla v rozhovoru pro magazín Hello!

Otevřenost ohledně stárnutí ji v mnohém posílila a naučila ji více se spoléhat na svou přirozenost. Tento přístup jí nejen pomohl cítit se lépe, ale také ji inspiroval ke spoluzaložení kosmetické značky, která je zaměřena na podporu žen procházejících menopauzou.

„Značku Stripes jsem založila před dvěma lety, protože jsem byla frustrovaná tím, jak kosmetický průmysl příliš dlouho odsouval na vedlejší kolej určitou kategorii žen. Stárnutí a menopauza jsou krásné součásti života, které by se měly oslavovat! Jak stárneme, zasloužíme si cítit se silné a mít podporu, protože jsme ještě nekončily (tak snadno se nás nezbavíte),“ napsala na Instagramu k druhému výročí své kosmetiky.

Hollywoodská herečka již dříve přiznala, že se potýkala s předčasnou menopauzou. Příznaky pociťovala, už když jí bylo 36 let. Bála se ovšem o tom mluvit. „Bylo to šokující a styděla jsem se, prostě jsem propadla panice. Měla jsem nepravidelnou menstruaci, v noci se potila a řekla to lékařům. Podle nich to byl ale jen stres nebo tak něco, protože samozřejmě v 36 letech to v žádném případě nemohla být menopauza, na to jsem podle nich byla příliš mladá,“ řekla magazínu People.

Podle Wattsové je dobře, že nyní už ženy více mluví o menopauze a nestydí se za to. „Teď je k dispozici vzdělání a mnohem méně hanby. Ženy o tom mluví se svými dcerami a mladšími generacemi mnohem otevřeněji, než jsem byla zvyklá v mé generaci. A je to mnohem posilující,“ dodala Wattsová.