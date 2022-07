Tereza Kostková: Lidská houževnatost a dobrá mysl nejsou tak snadno porazitelné

Terezo, máte ráda nějaký jiný citát nebo motto?

To vždy záleží na situaci nebo na tom, co mě zrovna napadne. Teď zrovna mi „naskočil“ citát Alberta Einsteina: „Je to smutná epocha, když je snadnější rozbít atom než zničit předsudky.“

Jaká filmová či divadelní role vám v posledních letech udělala radost?

Miluju zhroucenou Helenu v Času pod psa a hledající Margot Na útěku. Potěšila mě filmová Ivana ze snímku V lete ti poviem, ako sa mám, ale i Marcela z filmu Po čem muži touží, to jsem se vyloženě vyřádila. Bavila mě taky Lucie v seriálu Hvězdy nad hlavou. Teď si hodně užívám mého milovaného Shakespeara a hledám s ním svoji Gertrudu, matku Hamleta. Jedna má postava ještě čeká na dokončení, to bude cvičitelka jógy. A díky tomu mi jógu vrátila aktivně do života.