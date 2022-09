Bývala jsem divoká a brávala ji na mejdany, říká sestra Kristíny Svarinské

Kristína Svarinská nejen o obdivu k sestře agentce

V čem je Petra lepší než vy?

V organizování, v tom je absolutní mistr. Jako holka jsem si myslívala, že bych jednou taky mohla stát za kamerou v produkční profesi. Máme to tak v rodině, táta byl vedoucí výroby, produkci vystudoval i bratr Michal. Časem jsem pochopila, že všechny organizační schopnosti podědili sourozenci, zatímco já jsem mistr v dezorganizaci. A raději jsem se uklidila před kameru.

Co máte ráda na herectví?

Miluju svobodu, kterou mi přináší. Na pár dní, týdnů můžu být někým jiným. Baví mě i to, že je to profese proměnlivá, nestagnující, přináší vám do života stále něco nového.

Jak často jste ve spojení?

Skoro denně. Nad běžné rodinné starosti a radosti nás spojují pracovní vazby, a to i když nenatáčím v Česku, protože Petra mě zastupuje i na Slovensku. (Petra: Díky přístupu k hereckým kalendářům mám přehled, co kdy kde Kika dělá.)

Ano, včetně všech pedikúr, manikúr, cvičení, masáží.

Kristína Svarinská Před kamerou stála prvně v jedenácti ve slovenském filmu Déšť padá na naše duše. Nyní má na kontě přes čtyři desítky filmů a seriálů. V Česku jsme si jí všimli po štědrovečerní pohádce Nejlepší přítel, kde hrála princeznu. Jednu z hlavních rolí má i v nové komedii Střídavka: „Ráda jsem si tam zahrála s Martinem Hofmannem a Evičkou Holubovou.“

V čem Petru obdivujete?

Na příkladu jejího přístupu k rekonstrukci domu je vidět rozdíl mezi námi. Z momentu na moment se pustí do stavby a všechno letí. Já se snažím už čtyři roky rekonstruovat kuchyň, ale jen o tom mluvím.

Co jste zažila na natáčení?

U Střídavky byla scéna, kdy jsem rodila. Točilo se za plného provozu na Bulovce, takže jsme plně vnímali, co se odehrává ve vedlejších sálech. A za druhé, v té scéně mi dali na hruď čtyřiadvacetihodinové miminko a to mě emočně silně rozkolísalo. Byla jsem zaskočená, jak spolehlivě hormony pracují.

Jak jste k sobě dozrály?

Jako malinká jsem ji vnímala jako tu velkou sestru, která pak odvážně odjela do Londýna a já ji dva roky neviděla. Potom se usadila v Praze, kam jsme za ní jezdili. Věkový rozdíl se zmenšoval, jak jsem dospívala, začaly se z nás stávat sestry – nejlepší kamarádky. Pracovní vztah to ještě prohloubil.

Co od ní odkoukáváte?

Inspiruje mě denně. Už od jejího odjezdu do Londýna jsem vnímala, že si umí jít za svým. Vybudovala fantastickou firmu, dělá hereckou agentku. A nezastavuje se, nespokojíse stím, že něčeho dosáhla.

(Petra: Líbí se mi, když se můžu pořád něco nového učit.)

V čem jste povahově blízké?

Myslím, že jsme velmi společenské, ale zároveň i samostatné a nezávislé, takže nám není cizí a nepříjemné trávit čas o samotě, být jen sama se sebou. Ačkoliv Petra, když má teď rodinu, už tolik času sama pro sebe asi nemá. (Petra: Ale jo, to si vybojuješ.)

Petra Vaněk Svarinská o herectví i bratrovi

Proč nejste herečka?

K herectví jsem směřovala. Jako dvanáctiletá jsem měla možnost zahrát si ve filmu hlavní roli, chodila jsem na literárně-dramatický kroužek, recitovala, vyhrávala Puškinův památník i Hviezdoslavův Kubín... Potom přišlo velké zklamání: nevzali mě na konzervatoř a to mi úplně zlomilo srdce a tuhle kapitolu jsem uzavřela.

Petra Vaněk Svarinská Petra Vaněk Svarinská se sestrou Kristínou Castingovou agenturu Vivid casting založila v roce 2002, před čtrnácti lety založila ještě hereckou agenturu Reset actors. Vedle obsazování filmů, seriálů a reklam zastupuje herce z Česka i Slovenska, kromě manžela Petra Vaňka a sestry Kristíny Svarinské zajišťuje práci například pro Táňu Pauhofovou, Vicu Kerekes, Jana Nedbala či Denisu Barešovou. S manželem mají šestiletou dceru Josefinu Joy Vaněk.

Jaká je Kristína svěřenkyně?

Velmi zodpovědná, spolehlivá, jedničkářka. Velmi samostatná. Vlastně nemám v rejstříku herců, které zastupuju, ani jednoho potížistu. Když mám za někoho jednat a v podstatě za něj i ručit, musí umět komunikovat a být spolehlivý a zodpovědný.

Jak vedle vás vyrůstala?

Když jsem se usadila v Praze, posílali ji za mnou na víkendy autobusem z Bratislavy, vyzvedávala jsem ji na Florenci, bylo jí jedenáct dvanáct. A jak jsem bývala divoká, brávala jsem ji na mejdany. Viděno zpětně, když mám vlastní dítě, bylo to ode mě dost odvážné. Ale mělo to výhodu. Přirozeně jsem Kristínku dostala do svého života.

Na co má ještě talent?

Má sportovní nadání. Má univerzální talent v podstatě na vše, pro co by se rozhodla. Třeba i když profi netancovala, v televizní soutěži Let’s Dance mi až vyrazila dech, co se dokázala naučit za krátkou dobu.

V čem je lepší než vy?

Má silnou vůli a je houževnatější, když se pro něco rozhodne. I já si někdy řeknu třeba: Začnu chodit do fitka! Ale vydržím to měsíc, pak polevím, protože mám spoustu jiných aktivit. Kristína u toho trpělivě vydrží a dokáže to dotáhnout k super výsledku.

Co dělá váš bratr?

Michal je absolutně nejorganizovanější z nás tří. Vystudoval produkci, ale nikdy ji nedělal. Založil si eventovou agenturu a stal se specialistou na venkovní akce, například velmi úspěšný Tyršák v Bratislavě.

(Kristína: Tyršák je vyhledávaná městská pláž.)

Co vás právě zaměstnává?

Koupili jsme s manželem dům v Dobřichovicích, na vytouženém místě. Velmi, velmi dlouho jsme ho hledali a od června rekonstruujeme. Je úplně na cimprcampr, ale jsem na sebe hrdá. Seženu jakéhokoliv řemeslníka od elektrikáře po topenáře, i když mi všichni říkají, že nejsou, ale já si je najdu, vytáhnu je od jiné práce a dotlačím k nám.

Jaká je Kristína teta?

Šestiletá Pepinka ji absolutně miluje. Když Kika točí v Praze a přespává u nás, Pepina se ráno nemůže dočkat, až za ní vletí do pokoje, skočí na ni a sama pro sebe si ji uchvátí.