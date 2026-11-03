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Facelift jako symbol bohatství. Mám z toho smíšené pocity, říká Scott Thomasová

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  11:11
Kristin Scott Thomasová v Monaku (12. června 2026)

Kristin Scott Thomasová v Monaku (12. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Kristin Scott Thomasová na cenách Emmy v Los Angeles (15. září 2024)
Kristin Scott Thomasová na Fashion Awards (Londýn, 29. listopadu 2021)
Kristin Scott Thomasová, Hugh Grant, Simon Callow, Andie MacDowellová,...
Kristin Scott Thomasová obdržela Řád britského impéria (2016).
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Kristin Scott Thomasová (66) přiznala, že poprvé v životě uvažovala o faceliftu. Herečka známá z filmů Zaříkávač koní nebo Čtyři svatby a jeden pohřeb jako důvod neuvedla pouze mladistvý vzhled a tlak Hollywoodu. Facelift podle ní může být také symbolem společenského postavení a bohatství.

Herečka prozradila, že zatím podstoupila jen různá laserová ošetření nebo bukální masáž, tedy hlubší masáž tkání uvnitř úst. Klasickou plastickou operaci obličeje si zatím nechat udělat nenechala. O faceliftu však podle svých slov vážně přemýšlela.

„Asi jde o to, jestli podstoupit facelift, nebo ne. Vzpomínám si ale, jak jsem o tom v New Yorku mluvila s jednou mladší ženou. Řekla mi, že kdybych do toho šla, už bych nikdy nevypadala stejně. Prostě pak vypadáte ‚draze‘. A já si pomyslela – má pravdu,“ přiznala.

Facelift označila za určitý symbol statusu, kterým dáváte najevo své bohatství. „Mám k tomu ale dost rozporuplný postoj, protože je tak trochu ponižující, když někdo prohlásí: Ta žena o sebe nepečovala. Hluboko uvnitř nám ​​na takových věcech záleží,“ říká.

Kristin Scott Thomasová, Hugh Grant, Simon Callow, Andie MacDowellová, Charlotte Colemanová, John Hannah a James Fleet ve filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb (1994)

„Někdy potkáte sedmdesátileté ženy, které vypadají fantasticky. A je zřejmé, že podstoupily třeba úpravu obočí či čela. Nebezpečné je, když se všechny ty drobnosti – jak je lidé vnímají – začnou sčítat,“ dodala.

Kristin Scott Thomasová se vyjádřila také k postavení žen v divadle. Při převzetí ceny Leading Light na Women’s Prize for Playwriting kritizovala mužské divadelní kritiky, kteří podle ní někdy nerozumí hrám napsaným ženami a o ženách. Jako příklad uvedla hru Lyonesse od Penelope Skinnerové, v níž v roce 2023 ztvárnila hlavní roli stárnoucí herečky Elaine. „Kde bych byla bez dramatiček? Upřímně řečeno, absolutně nikde,“ řekla.

Jako další příklad významu ženských příběhů zmínila svůj slavný monolog o menstruaci ze seriálu Potvora, který pro ni napsala Phoebe Waller-Bridge. Podle herečky scéna pomohla dostat témata, o nichž se dříve mluvilo jako o „ženských problémech“, do centra veřejné debaty. Zároveň zdůraznila, že právě ženské autorky jí během kariéry nabídly některé z nejzajímavějších rolí, které kdy dostala.

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