Facelift jako symbol bohatství. Mám z toho smíšené pocity, říká Scott Thomasová

Herečka prozradila, že zatím podstoupila jen různá laserová ošetření nebo bukální masáž, tedy hlubší masáž tkání uvnitř úst. Klasickou plastickou operaci obličeje si zatím nechat udělat nenechala. O faceliftu však podle svých slov vážně přemýšlela.
„Asi jde o to, jestli podstoupit facelift, nebo ne. Vzpomínám si ale, jak jsem o tom v New Yorku mluvila s jednou mladší ženou. Řekla mi, že kdybych do toho šla, už bych nikdy nevypadala stejně. Prostě pak vypadáte ‚draze‘. A já si pomyslela – má pravdu,“ přiznala.
Facelift označila za určitý symbol statusu, kterým dáváte najevo své bohatství. „Mám k tomu ale dost rozporuplný postoj, protože je tak trochu ponižující, když někdo prohlásí: Ta žena o sebe nepečovala. Hluboko uvnitř nám na takových věcech záleží,“ říká.
„Někdy potkáte sedmdesátileté ženy, které vypadají fantasticky. A je zřejmé, že podstoupily třeba úpravu obočí či čela. Nebezpečné je, když se všechny ty drobnosti – jak je lidé vnímají – začnou sčítat,“ dodala.
Kristin Scott Thomasová se vyjádřila také k postavení žen v divadle. Při převzetí ceny Leading Light na Women’s Prize for Playwriting kritizovala mužské divadelní kritiky, kteří podle ní někdy nerozumí hrám napsaným ženami a o ženách. Jako příklad uvedla hru Lyonesse od Penelope Skinnerové, v níž v roce 2023 ztvárnila hlavní roli stárnoucí herečky Elaine. „Kde bych byla bez dramatiček? Upřímně řečeno, absolutně nikde,“ řekla.
Jako další příklad významu ženských příběhů zmínila svůj slavný monolog o menstruaci ze seriálu Potvora, který pro ni napsala Phoebe Waller-Bridge. Podle herečky scéna pomohla dostat témata, o nichž se dříve mluvilo jako o „ženských problémech“, do centra veřejné debaty. Zároveň zdůraznila, že právě ženské autorky jí během kariéry nabídly některé z nejzajímavějších rolí, které kdy dostala.