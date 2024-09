Herečka Kate Winsletová si kvůli klesajícímu libidu nechala doplnit testosteron

Kate Winsletová se svěřila s tím, že dnes tolik skloňovaná „sebeláska“ pro ni znamená hlavně vymezit si pro sebe volný čas a nebýt k sobě příliš kritická.

„My ženy se snažíme držet krok s našimi uspěchanými životy a frustruje nás, když nestihneme jít na cvičení, venčit psa dvě hodiny, být u každého sportovního zápasu vašich potomků nebo vyzvednutí dítěte ze školy. Jsem už teď na sebe mírnější, protože vím, že jednoduše nemůžu zvládnout všechno – klid a rovnováha jsou pro mě před padesátkou čím dál tím důležitější,“ uvedla v rozhovoru pro britskou edici magazínu Harper’s Bazaar.

Britská herečka je matkou dcery Mii (23) a dvou synů – Joa (20) a Beara (10). „Často se cítím nejkrásnější, když jenom tak v klidu odpočívám. Pracuji na tom, abych si udělala na relaxování ještě více času,“ přiznává.

Tuto filozofii sdílí také její dobrá přítelkyně, herečka Emma Thompsonová. Ta jí kdysi poskytla radu, kterou si Kate dodnes pamatuje. „Když jsem byla mladší, Emma mi řekla: ‚Pamatuj si, že je důležité dělat kvalitně svou práci, ale také je důležité si po ní umět dobře odpočinout.‘ Nikdy jsem na to nezapomněla,“ říká Winsletová.

Popsala také, že si v posledních měsících nechala uměle doplnit testosteron, aby zvýšila své libido. „Naše tělo občas vyvádí zvláštní věci. Jak stárneme, spousta věcí se průběžně mění. Někdy pocítí ženy skutečný pokles libida, související se sníženou funkcí štítné žlázy. Pak kolísají hladiny hormonů – a při nízké hladině testosteronu nemá žena jinou možnost, než ho uměle doplnit. Musím říct, že se po tom znovu cítím opravdu sexy,“ dodává s tím, že u žen je libido v různých fázích života proměnlivé.

„Kolísání hormonů od puberty až po menopauzu významně ovlivňuje ženské vzrušení a sexuální funkce. Stres, duševní zdraví, únava, sebevědomí, problémy ve vztazích i sociální tlaky – to vše má na libido vliv,“ říká Winsletová.

Oscarová herečka se rovněž zmínila o tom, že je podle ní stejně důležité pečovat o fyzické i duševní zdraví. „Ženy jsou podle mě s přibývajícím věkem krásnější. Naše tváře se lépe přizpůsobují naší kostní struktuře, v tváři je zapsáno, co jsme v životě prožily. I když se jim mnoho žen brání, neuvěřitelně krásné mi třeba připadají vrásky kolem očí,“ popisuje.

Kate Winsletová a Matthias Schoenaerts v seriálu Režim (2024)

„Je však velmi důležité nezapomínat se o sebe starat také z hlediska duševní pohody. Zaměřit se na to, jak se cítíme, jak vnímáme svou roli ve světě, jak jsme spokojeni s tím, jak kráčíme životem a jak moc jsme sami k sobě upřímní. Myslím si, že na všech těchto věcech opravdu hodně záleží a promítají se pak do toho, jak vypadáme navenek. Krása je víc o pocitu než o tom, co vidíme,“ míní.

Jednou z nejdůležitějších věcí, které se herečka v průběhu let naučila, je smířit se se stárnutím a nebát se mluvit nahlas o nespravedlnosti. „Stáváme se přijatelnějšími pro sebe i pro druhé, když se naučíme akceptovat změny, které přicházejí s věkem, a poučíme se z životních lekcí. Musíme být k sobě i k ostatním shovívavější.“

„Když jsem začínala v Hollywoodu, nebylo běžné, aby se ženy prosazovaly tak hlasitě jako dnes. Rozhodně nebylo obvyklé, že by žena mohla upozornit na něco, s čím není spokojená, protože by to bylo hned považováno za stěžování si. Dnes se ženy nebojí ozvat. A to je přesně to, co jsem se také naučila – uvědomit si svou hodnotu.

Kate Winsletová momentálně propaguje svůj nový film Lee: Fotografka v první linii. V biografickém dramatu si zahrála americkou exmodelku Lee Millerovou, která během druhé světové války fotografovala pro módní magazín Vogue významné okamžiky dějin.