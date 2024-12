Tom je sparťan. Nevím, jestli to táta ví, říká o příteli Josefína Prachařová

Josefína Prachařová o seznámení i fotbale

KDE JSME SE POZNALI

Při natáčení seriálu Ratolesti.

(Tomas: Josefína hraje slepou holku. Na začátku mi možná pomohlo, že i mimo plac se snažila nevytrhávat z role.)

Ty jsi blbej. Měla jsem před maturitou a nestíhala, Tom se nabídl, že mě bude doučovat dějiny divadla. Takže jsme se po večerech učili nebo se procházeli po Táboře, kde se točilo.

(Tomas: Brzy se z toho stala jen záminka, abych ji mohl vidět.)

Josefína Prachařová Absolventka taneční konzervatoře začíná mít stále víc hereckých příležitostí. Zatím nejvýraznější roli měla v seriálu Lež na pláži. Stejně jako Tomas se objeví v sérii Ratolesti. Spolu se sestrou Rozálií a kamarádkou Sofií Höppnerovou napsala hru Vina Vína, kterou je možné vidět v pražském Divadle v Celetné. Jejími rodiči jsou herci Linda Rybová a David Prachař.

JAKÝ JE TOMAS

Nesobecký, laskavý. Má rád svoje blízké, udělá pro ně všechno. Kam vstoupí, hned zavládne lepší atmosféra. A je ohromně talentovaný.

(Tomas: Já s dovolením odpovím na stejnou otázku, abych mohl říct, že Josefína je nádherná, extravagantní a výjimečná.)

CO NA NĚJ ŘEKLI RODIČE

Mají ho rádi. Máma je z Toma úplně paf. A táta... Už jen to, že s někým naváže konverzaci, je úspěch. Prolomit ledy možná pomohla i skutečnost, že seznámení probíhalo po představení, ve kterém Tom viděl tátu v kostýmu růžového žraloka. (smích)

SPARŤAN MEZI SLÁVISTY

To je citlivé téma. Tom je sparťan, což je u nás složité. Ani nevím, jestli už to táta ví.

(Tomas: O mé náklonnosti ví Josefínin brácha František, se kterým se trochu provokujeme. Když je u nás, postavím mu pití na sparťanský podtácek. S Davidem jsem se o tom ještě nebavil. Spíš se bojím reakce dalšího bráchy Kuby.)

KDO JE VÍC NA POŘÁDEK

Tom není vyloženě bordelář, ale... Když jsme spolu začali bydlet, musela jsem ho třeba požádat, aby nádobí dával do dřezu a nenechával ho všude možně. Teď jsem nadšená, protože jsme si pořídili vysavač. Zároveň zjišťujeme, že nám spousta věcí chybí. Když si Tom málem uřízl prst, neměli jsme obvaz ani dezinfekci. Zato máme plný byt svíček pro krásnou atmosféru.

JAK STRÁVÍME VÁNOCE

Štědrý den strávíme každý se svou rodinou. Navrhnout jinou variantu... to by nám doma asi dali. Spolu budeme hned 25. prosince. Oba se shodujeme, že Vánoce moc neprožíváme. Máme rádi atmosféru doma, všechna ta setkání, ale nad šílenstvím a masírkou médií nechápavě kroutíme hlavou.

PROČ DÁL STUDUJU

Jsem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V lehké nadsázce říkám, že si tam zabavuju hlavu a jako bonus se dozvídám různé informace, které se mi můžou hodit, protože mám předměty jako sociologie, psychologie, antropologie nebo filmová moderna.

Tomas Sean Pšenička nejen o svém jméně

JAK TO MÁM S IRSKEM

Rodiče tam žili kvůli tátově práci. Po mém narození jsme nějakou dobu pendlovali a nakonec se vrátili do Česka. Rodiče v Dublinu pořád mají dům, který pronajímají. Jezdíme tam sporadicky. Celá rodina milujeme Španělsko, kde si naši našli bydlení u moře. Mámě se splnil velký sen. Já mám rád Barcelonu, čímž jsem nakazil i Josefínu.

Tomas Sean Pšenička Herec, zpěvák, partner Josefíny Prachařové. Je stále obsazovanějším hercem. Jeho doménou jsou zatím seriály, zmiňme například Sex O’clock, Ordinace v růžové zahradě, Policie Hvar nebo chystané novinky Ratolesti či Případ tanečnice. Hrál ve filmech Amerikánka a Sucho. Věnuje se také hudbě, právě vydává desku Stareo Madness. Jeho bratrem je herec David Gránský.

PROČ JSEM NECHAL TENIS

Mám strašně nízký tlak. Na kurtu jsem pravidelně omdléval. Zároveň jsem nepatřil do úplné špičky, a tak jsem skončil. K herectví jsem začal tíhnout díky bráchovi, který mě asi ve dvanácti poslal na herecký tábor. Doteď jsou na YouTube videa, která jsme tam natočili. Někdy se u nich rádi zasmějeme.

JAKÁ MĚ ČEKÁ PRÁCE

Natáčím krimiseriál s Biserem Arichtevem. Asi nemůžu být příliš konkrétní. Jen řeknu, že hraju grázla. Zase. Já nevím, že ve mně tvůrci nevidí i hodného kluka. Mámu tohle vždycky zamrzí. V jejích očích jsem jasně kladná postava. A příští rok se na několik měsíců přestěhuju do Bratislavy, kde mě čeká natáčení seriálu s Adamem Sedlákem.

ČÍM JE PRO MĚ HUDBA

Kdybych se věnoval jen herectví, asi bych se zbláznil. Hudba pro mě představuje svobodnější formu vyjádření se, jistý očišťující prvek. Svoji desku jsem dával dohromady dlouho. Spíš než pro sebe ale tvořím pro jiné – produkuju, píšu texty.

PROČ ZKOUŠÍM FAMU

Hlásím se na režii. Miluju filmy. Jejich vznik je pro mě naprosto fascinující proces. Když jsem točil Amerikánku a viděl Viktora Tauše při práci, úplně mě to pohltilo. Josefína je skvělá scenáristka. Když máme volno, píšeme spolu. Těším se, až naše scénáře zfilmujeme. Já k tomu složím i hudbu.

(Josefína se smíchem: A obsadíš i tchána s tchyní. Prostě velký family byznys.)

Líbilo by se mi, kdyby se naše kreativní dovednosti sešly ve filmu.

CO NA JOSEFÍNU ŘEKLI RODIČE

Zbožňují ji.

(Josefína: A já je.)

Můj táta není typ, co by hned dával najevo emoce a city. Ohledně Josefíny ale bylo okamžitě znát, jak si ji oblíbil. Když jsme s ním byli ve Španělsku, volal domů mámě a rozplýval se, jak je Josefína úžasná, jak se pořád směje.

JAK JSEM SI ZVYKL V PRAZE

S Josefínou žijeme v 1+1 v samém centru a jsem totálně nadšený. Škoda, že máme okna do vnitrobloku. Nebo možná naštěstí, protože jinak bych asi jen pozoroval šrumec na ulici. Předtím jsem v Praze nebydlel. Nedávno jsme si říkali, jestli si třeba za rok nenajít něco většího, ale nakonec jsme se shodli, že další místnost nepotřebujeme.