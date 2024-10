Pro muže jsem vždy byla spíš kamarádka. A to mi vyhovuje, říká Jitka Sedláčková

Naposledy jsme se viděly v roce 2020 během pandemie. Tehdy jste říkala, že jste začátek a první lockdown snášela špatně a že to odnesla hlavně psychika.

Postupem času se to ale změnilo. Nakonec jsem si vlastně krásně odpočinula. V té době jsem složitě odcházela z Divadla Na Jezerce, takže mi to do jisté míry vyřešilo situaci. Trávila jsem hodně času na chalupě na Vysočině. Měla jsem nějaké našetřené peníze, které se během covidu postupně vyčerpaly. Přesto mi to příliš nevadilo. A i psychicky jsem se osvobodila.

Do padesáti jsem dostávala jen malé role. Když jsem se nedávno viděla v televizi, pochopila jsem proč.