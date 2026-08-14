Jenna Ortega ze seriálu Wednesday znepokojila fanoušky vyhublým vzhledem

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Kost a kůže. Ariana Grande natočila krvavý klip, fanoušky děsí spíš její vzhled
Jenna Ortega se v posledních dnech dostala do centra pozornosti z poněkud nečekaného důvodu. V novém rozhovoru pro magazín Esquire promluvila o své kariéře, natáčení seriálu Wednesday a zkušenostech dětské herečky. Fanoušky však mnohem více zaujal její vzhled – někteří začali upozorňovat na její velmi štíhlou postavu.
Třiadvacetiletá Ortega v rozhovoru navíc mimo jiné zavzpomínala na to, že jako dětská herečka někdy během natáčení celý den nejedla ani nepila. Nechtěla podle svých slov nikoho obtěžovat a byla natolik šťastná, že může pracovat, že své potřeby odsouvala stranou. Dnes to zpětně označuje za chybu a přiznává, že se o sebe tehdy dostatečně nestarala.
Právě spojení jejího vyjádření s aktuálními fotografiemi a videem vedlo na sociálních sítích k řadě spekulací. Někteří uživatelé její vzhled přirovnávají k vyhublé zpěvačce Arianě Grande a mluví o údajně rostoucím tlaku Hollywoodu na velmi štíhlé postavy hereček.
Ortega se do Hollywoodu dostala jako velmi mladá. Hrát začala už v devíti letech a postupně získávala role v seriálech a filmech. Objevila se například v seriálech Jane the Virgin, Zaseknutí uprostřed (Stuck in the Middle) nebo YOU. Později si zahrála také v hororech Vřískot (Scream) a X.
Zlom v její kariéře přišel v roce 2022, kdy ztvárnila Wednesday Addamsovou v úspěšném seriálu Wednesday. Právě tato role z ní udělala jednu z nejvýraznějších mladých hollywoodských hvězd posledních let a přinesla jí také nominace na významná televizní ocenění.
Úspěch jí přinesly také další velké projekty. V roce 2024 si zahrála Astrid Deetzovou ve filmu Beetlejuice Beetlejuice a objevila se také ve snímku Hurry Up Tomorrow z roku 2025. Nadále zůstává spojená se seriálem Wednesday a pracuje na dalších filmových projektech. Jedním z nich je filmová adaptace románu Klara a slunce od Kazua Ishigura, v níž má ztvárnit hlavní postavu Klaru.
Ve svém soukromí je Ortega podstatně méně otevřená než na filmovém plátně. O partnerských vztazích veřejně příliš nemluví a dlouhodobě říká, že chce svůj milostný život držet mimo pozornost médií.
V minulosti byla spojována například se zpěvákem Jacobem Sartoriusem, vztah s ním však patří do jejích teenagerských let. Později se objevily také spekulace o vztazích s hereckými kolegy, žádnou z nich ale herečka veřejně nepotvrdila.