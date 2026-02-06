„Maminka pracovala v divadle a já chodila do dětského sboru. Díky tomu jsem si k divadlu vytvořila vztah hodně brzy,“ vypráví. Po kom zdědila herecké vlohy? Proč se nakonec rozhodla pro herecký život na volné noze? A jak se jí hraje role navenek suverénní Zuzany v bláznivé komedii Nejkrásnější kocovina v Divadle Radka Brzobohatého?
Pendlujete mezi Krkonošemi a Prahou. To musí být náročné – dvě hodiny tam a dvě zpátky. Nebo není?
Ano, je to hodně nepraktické, vlastně až „smrtící“. (smích) Často si s partnerem říkáme, že bychom se měli vrátit do Prahy. Ale pořád toho nejsme schopní. V Krkonoších je tak krásně… Nechce se mi zpátky do bytu. Ten klid tam miluju. V Praze mi chybí.
Sociální sítě jsou taková výkladní skříň a chlubítko, často propojené s prodejem. A ačkoli všichni víme, že jejich obsah nemá s reálným životem mnoho společného, podvědomě se jim stejně přizpůsobujeme.