Ivana Korolová je dvojnásobnou maminkou. Miminko má neobvyklé jméno

„Valerián. Přišel k nám 28. 2. 2026 a od té doby se točí svět rychleji, intenzivněji a všude tryská tolik lásky, že to pořád nechápu… Děkujeme vesmíre,“ napsala novopečená maminka k fotce syna na Instagramu.
Herečka má s manželem Jiřím Veselým, kterého si vzala na podzim 2017, ještě dceru Amélii, která se narodila v roce 2020.
Ivana Korolová je českým hlasem Lízy Simpsonové. Hrála například ve filmu Ať žijí rytíři!, Dvanáct měsíčků či Modelky s.r.o. Objevila se také v seriálech Planeta Yó, Gympl s (r)učením omezeným, Četníci z Luhačovic, Ohnivý kuře, Krejzovi, Dobré zprávy a další.
V divadle se věnuje jak činohře, tak muzikálům. Vystupovala v Semaforu, hraje v Divadle Lucie Bílé, Hudebním divadle Karlín, Divadle Hybernia či v Kalichu.
Jako zpěvačka má Ivana Korolová na kontě několik singlů a album Kruhy, které vyšlo v roce 2019.