Herečka ze Hry o trůny byla členkou kultu, musela kvůli tomu do léčebny

Hannah Murray napsala o svých zkušenostech knihu The Make-Believe, která má vyjít v roce 2026.

„The Make-Believe vypráví hluboce osobní příběh, který ve mně žil mnoho let a přijde mi nutné se s vámi o něj podělit,“ říká herečka, která svou první větší roli v seriálu dostala už v šestnácti letech.

Hrála teenagerku, která se potýká s psychickými problémy a mentální anorexií. Herečka nyní říká, že se ztvárnění tak náročných rolí v mladém věku podepsalo na její psychické pohodě

V knize herečka pak popisuje část života, kterou dlouho tajila. Po konci natáčení Hry o trůny podlehla podle jejich slov kultu, který jí sliboval zázračné uzdravení. Nejprve si myslela, že jde o jakýsi „wellness program“, ale nakonec se z toho vyklubal kult.

„Je to příběh o nejasné hranici mezi tím, co je skutečné, a tím, co je iluze; mezi tím, co musíme přijmout, a tím, co si přejeme, aby bylo pravdivé; mezi pevnou zemí pod nohama a světem, kde je možné cokoli, stačí se jen odhodlat,“ uvedl zástupce nakladatelství, které knihu vydá Hutchinson Heinemann.

„Je o vábení těch, kteří nám tvrdí, že nás mohou zachránit, a o klamné struktuře organizací, které nám slibují „wellness“, dodal.

Herečka Hannah Murray začala svou kariéru v roce 2007 v seriálu Skins, kde měla roli Cassie, později následovala role Gilly ve Hře o trůny. Zahrála si i ve filmu Charlie Says o sektáři a vrahovi Charlesu Mansonovi. Naposled stála před kamerou v roce 2020.