Emma Watsonová přišla o řidičák kvůli čtvrtému přestupku během dvou let

Herečka Emma Watsonová, která je v posledních letech také velkou aktivistkou v boji proti klimatickým změnám, už dříve přiznala, že jela rychlostí 38 mil za hodinu (60,8 km/h) v úseku s povolenou rychlostí do 30 mil za hodinu (48 km/h).

Řídila přitom svůj vůz Audi S3, který byl v loňském roce odtažen poté, co jej herečka zaparkovala v rozporu s předpisy. Tehdy její automobil zachytila kamera na Banbury Road v Oxfordu. Emma byla následně obviněna a 3. března tohoto roku se přiznala k dopravnímu přestupku. Ve středu 16. července byla za tento přestupek odsouzena.

Soud také vyslechl a při svém rozhodování bral v potaz, že Watsonová měla už před tímto případem na svém řidičském průkazu devět trestných bodů. Přestupek, za který byla nyní potrestána, se stal 31. července loňského roku v Oxfordu.

Herečka, která je studentkou Oxfordské univerzity, v den rozhodnutí k soudu nepřišla. Zastupoval ji advokát, který uvedl, že jeho klientka plně chápe následky svých činů a přijímá trest.

Watsonová byla u britského soudu ve městě High Wycombe potrestána zákazem řízení na šest měsíců. Zároveň jí byla uložena povinnost zaplatit 1 044 liber, tedy v přepočtu necelých 30 tisíc korun. Celé jednání trvalo přibližně pět minut.

Emma Watsonová se narodila 15. dubna 1990 v Paříži, kde vyrůstala do svých pěti let. Oba její rodiče jsou právníci. Film Harry Potter a Kámen mudrců byl její první zkušeností před kamerou. V době natáčení jí bylo deset let. Autorka knižní předlohy J. K. Rowlingová byla výběrem Emmy pro roli Hermiony od začátku nadšená. Herečka je certifikovanou instruktorkou jógy a meditace.