Zůstala jsem paralyzovaná a nedokázala jsem mluvit, říká Aubrey Plaza

Herečka Aubrey Plaza se objevila se v mnoha projektech, díky kterým ji znají po celém světě. Mezi ty nejznámější patří seriály Bílý lotos a Odbor městské zeleně či film Děda je lotr.

Její kariéra přitom byla v ohrožení. Když jí bylo dvacet let a studovala na umělecké škole v New Yorku, prodělala mrtvici.

„Bylo to šílené. Nejšílenější věc na tom, a tak trochu ta nejvíc cool věc, bylo, že se to stalo uprostřed věty,“ zavzpomínala herečka v show Howarda Sterna.

„Jela jsem vlakem do Astorie na oběd s přáteli, vešla jsem do jejich bytu, ani jsem si nestihla sundat bundu, a prostě se to stalo. Tehdy jsem byla paralyzovaná, ale jen asi na minutu. Na chvíli jsem ztratila motorické dovednosti. Nejvíc děsivé bylo, že jsem zapomněla, jak mluvit,“ řekla Plaza.

Její přátelé tehdy zavolali sanitku. „Záchranáři si mysleli, že jsem na drogách. Pořád se mě ptali, jestli jsem si nějaké vzala, ale nevzala. Nevzala jsem ten den nic jiného než antikoncepční pilulku,“ vysvětlila herečka v jednom z předchozích rozhovorů.

Po této příhodě měla také potíže s psaním a několik týdnů musela podstupovat terapii na zlepšení kognitivních funkcí.

Od té doby měla ještě několik drobných mrtviček. „Měla jsem nějaké drobné přechodné ischemické ataky, což jsou malé mrtvice,“ svěřila se Aubrey Plaza.