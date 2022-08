Srdce Anne Heche stále bije. Lékaři vyhodnocují, zda může být dárkyní

Herečku před pár dny odvezli do nemocnice v kómatu poté, co se svým vozem narazila do dvoupodlažní budovy v Los Angeles. Předběžné krevní testy v těle prokázaly přítomnost drog.

Při nehodě se její automobil vznítil a Heche utrpěla „těžké anoxické poranění mozku“, kdy je mozek zbaven kyslíku. Očekávalo se proto, že nehodu nepřežije. Heche si podle prohlášení rodiny přála, aby se po smrti stala dárkyní orgánů.

Bulvární list Daily Mail nejprve uvedl, že Heche zemřela poté, co ji lékaři odpojili od přístrojů. Mluvčí herečky Holly Bairdová ale později prostřednictvím agentury AP upřesnila, že i když utrpěla mozkovou smrt, „její srdce stále bije“, aby nezisková organizace OneLegacy mohla určit, zda může být dárkyní.

Proces, který zahrnuje posouzení, které orgány jsou životaschopné, a nalezení vhodného příjemce, může trvat jeden den až několik dní, dodala Bairdová.

Rodačka z Ohia se v 80. letech v USA proslavila v seriálu Another World, za který si odnesla tři ceny Emmy. Ve filmu se začala objevovat v 90. letech, byla k vidění po boku Tommyho Lee Jonese v dobrodružné Sopce, vedle Johnnyho Deppa v mafiánském dramatu Krycí jméno Donnie Brasco, hrála s Harrisonem Fordem v romantické komedii Šest dní, sedm nocí, ale také v hororu Tajemství loňského léta. V televizi se objevila v oblíbených seriálech Ally McBealová, Plastická chirurgie či Muži na stromech.

V letech 1997-2000 žila se svojí hereckou kolegyní a moderátorkou Ellen DeGeneresovou, později se provdala a pak i rozvedla. Zanechala po sobě dvě děti.