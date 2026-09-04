Anna Kadeřávková ukázala fotky z dovolené. Konečně normální ženské tělo, píší jí

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Kadeřávková se na dovolené ukázala také v upnutých šatech, které zvýraznily její ženské křivky. Její postava sklidila u sledujících pozitivní reakce. V komentářích se objevily například pochvaly, že ukázala „konečně normální ženské tělo“.
Anna patří mezi známé tváře sociálních sítí a vedle herectví se v posledních letech výrazně věnuje také tvorbě obsahu na Instagramu. Fotografie z cest, módy nebo běžného života pravidelně sdílí se svými sledujícími.
V soukromí má za sebou několik veřejně známých vztahů. Jedním z jejích partnerů byl herec Johan Mádr, s nímž se poznala při natáčení seriálu Ulice. Později tvořila pár také s influencerem Danielem Štrauchem, známým jako GoGo, a v minulosti byla spojována rovněž se slovenským raperem Strapem.
V roce 2026 chodila Kadeřávková s raperem Adamem Rohonym. Dvojice se poznala ve Španělsku a svůj vztah později veřejně potvrdila. Kadeřávková tehdy v rozhovorech mluvila také o tom, že by se jednou chtěla vdávat. Jejich vztah ale nakonec skončil.
V rozhovoru pro iDNES.cz z léta 2026 Kadeřávková uvedla, že je momentálně sama. Zároveň prozradila, že „se s někým schází“, přičemž podle jejích slov nejde o člověka z herecké branže.
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Diváci si Kadeřávkovou nejvíce spojují s postavou Rozálie „Roziny“ Maléřové ze seriálu Ulice. Právě tato role jí přinesla výraznou popularitu a otevřela cestu k dalším televizním i filmovým projektům. Objevila se také v seriálech Specialisté, Polda, Dobré zprávy, Extraktoři nebo ZOO – Nové začátky.
Na filmovém plátně debutovala ve snímku Něžné vlny z roku 2013. Výraznou filmovou rolí pro ni byla Viktorie v komedii Andílek na nervy z roku 2015, za kterou získala Zlatého dudka za nejlepší dívčí herecký výkon na Dětském filmovém a televizním festivalu Oty Hofmana. Diváci ji mohli vidět také ve filmech Šťastný nový rok, Šťastný nový rok 2: Dobro došli, Známí neznámí nebo v pohádce Kouzelník Žito.
Kadeřávková vystudovala hudebně-dramatický obor na Pražské konzervatoři a své herecké zkušenosti si rozšířila také na workshopech v Los Angeles. Kromě českých filmů a seriálů se objevila rovněž v zahraničních televizních produkcích natáčených v Česku.